После штурма Капитолия на Украине призвали США переоценить Евромайдан

Лидия Мартынова

После беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия власти США должны дать новую справедливую оценку Евромайдану, который произошел в 2013—2014 годах на Украине.

Об этом 9 января заявили представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Свой призыв оппозиционеры опубликовали на официальном сайте своей партии.

В заявлении утверждается, что Америка обязана изменить свой подход к внешней политике и в отношении других стран, пересмотрев собственный взгляд на «цветные революции».

«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013−2014 годов в Украине», — говорится в сообщении.

В украинской политсиле призвали США признать, что вмешательство во внутриполитические процессы, к которому нередко там прибегают, а также попытки установить внешнее управление и поддерживать радикальные силы — недопустимы.

Кроме того, по мнению партии, США следует не мешать, а помочь в преодолении последствий Евромайдана, за которые Украина расплачивается до сих пор.

«Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы» — считают в ОПЗЖ.

Как сообщало ИА Newstes , 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

В результате столкновений погибли пять человек, включая одного полицейского. После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием.