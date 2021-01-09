После штурма Капитолия на Украине призвали США переоценить Евромайдан
После беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия власти США должны дать новую справедливую оценку Евромайдану, который произошел в 2013—2014 годах на Украине.
Об этом 9 января заявили представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Свой призыв оппозиционеры опубликовали на официальном сайте своей партии.
В заявлении утверждается, что Америка обязана изменить свой подход к внешней политике и в отношении других стран, пересмотрев собственный взгляд на «цветные революции».
В украинской политсиле призвали США признать, что вмешательство во внутриполитические процессы, к которому нередко там прибегают, а также попытки установить внешнее управление и поддерживать радикальные силы — недопустимы.
Кроме того, по мнению партии, США следует не мешать, а помочь в преодолении последствий Евромайдана, за которые Украина расплачивается до сих пор.
Как сообщало ИА Newstes , 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.
В результате столкновений погибли пять человек, включая одного полицейского. После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием.