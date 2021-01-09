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Пушков рассказал о внешнеполитической доктрине США при Байдене

Пушков рассказал о внешнеполитической доктрине США при Байдене

После прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена, в Вашингтоне Пекин и Москву будут воспринимать как идеологических, политических и геоэкономических противников.

Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, США будут рассматривать Россию как врага, а Китай как конкурента.

«США намерены противостоять обоим, но прежде всего — „все более настойчивому Китаю“. При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда — идея „глобальной коалиции демократий“ против „авторитарных режимов“ в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», — отметил российский сенатор.

Он привел выдержку из статьи будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана, в которой сказано, что хотя у Америки и имеются союзники в Европе и Азии, однако нет организации, которая «объединяла бы азиатские и европейские демократии».

В связи с этим Пушков предположил, что Штаты попытаются повлиять на трансатлантического сообщества и азиатские страны. Особое значение могут приобрести страны Средней Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы. В числе последних, особое значение займут Украина и Белоруссия.

«Идеологизация геополитического соперничества характерна для «холодной войны» и возрождает ее в новой форме — как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур», — отметил сенатор.

Он пришел к выводу, что в внешней политике США при Байдене произойдет срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, объединенных стремлением «восстановления американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка».

Ранее ИА Newstes сообщало, что Алексей Пушков назвал откровенной глупостью и высокомерием заявление посла Великобритании в США Карен Пирс о том, что «Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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