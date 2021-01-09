Пушков рассказал о внешнеполитической доктрине США при Байдене
После прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена, в Вашингтоне Пекин и Москву будут воспринимать как идеологических, политических и геоэкономических противников.
Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, США будут рассматривать Россию как врага, а Китай как конкурента.
Он привел выдержку из статьи будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана, в которой сказано, что хотя у Америки и имеются союзники в Европе и Азии, однако нет организации, которая «объединяла бы азиатские и европейские демократии».
В связи с этим Пушков предположил, что Штаты попытаются повлиять на трансатлантического сообщества и азиатские страны. Особое значение могут приобрести страны Средней Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы. В числе последних, особое значение займут Украина и Белоруссия.
«Идеологизация геополитического соперничества характерна для «холодной войны» и возрождает ее в новой форме — как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур», — отметил сенатор.
Он пришел к выводу, что в внешней политике США при Байдене произойдет срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, объединенных стремлением «восстановления американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка».
Ранее ИА Newstes сообщало, что Алексей Пушков назвал откровенной глупостью и высокомерием заявление посла Великобритании в США Карен Пирс о том, что «Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии».