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Раскрыта личность арестованной у Капитолия русскоязычной женщины

Раскрыта личность арестованной у Капитолия русскоязычной женщины

Арестованной у Капитолия русскоговорящей женщиной оказалась 54-летняя Евгения Малимон, сообщает Buzzfeed.

Она была задержана вместе с 28-летней дочерью Кристиной за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение на охраняемую территорию. На заседании суда Евгения попросила переводчика с русского языка.

Издание подчеркивает, что Малимон говорит по-русски, а ее семья имеет связи с Молдавией. При этом каких-либо доказательств того, что она или ее дочь связаны с Россией, не обнаружено. Отмечается также, что Кристина - активная сторонница Дональда Трампа и заместитель лидера движения "Юные республиканцы штата Орегон".

Как писал Ruposters, 6 января многотысячный митинг сторонников Трампа у Капитолия в Вашингтоне перерос в столкновения с полицией и захват здания Конгресса. Погибли 5 человек, десятки активистов были задержаны. Избранный президент Джо Байден назвал протестующих, ворвавшихся в здание Капитолия, террористами и призвал их судить.

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По материалам: uposters.ru

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