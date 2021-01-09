Решающая роль Германии в потере Грузией трети исторических земель в 1918 г.

Влада Некрасова

Османская империя в XVI веке завоевала Аджарию.

Аджарская территория административно была разделена на Батумский и Аджарский санджаки. Батумский санджак вошел в Трапезундский вилайет, а остальная часть Аджарии в Ахалцихский пашалык. После присоединения в 1829 году Ахалциха к России Аджария осталась во владении Османской империи и административно входила в Лазистанский пашалык. В течение некоторого времени часть Аджарии входила в состав Эрзерумского или Чилдирского вилайета, а другая её часть, например, Мачахела, оказалась вне административных пределов Аджарского санджака.

Такое состояние не могло не вызвать недовольства аджарцев. Были периодические выступления против существующего порядка. Недовольные аджарцы ставили своей целью освобождение захваченной Турцией Аджарии и восстановление Самцхе-Саатабаго под названием Гурджистан, в который должны были войти, наряду с Аджарией, Ахалцихе и другие территории Южной Грузии.

Российская империя завоевала у Османской империй Аджарию в результате русско-турецкой войны 1877−1878 годов (а также Шавшети, Кларджети, Имерхеви, Кола-Артаани и Олтиси).

3 марта 1918 года, то есть почти за три месяца до объявления государственной независимости Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года, был заключён Брест-Литовский (Брестский) мирный договор между представителями, с одной стороны, Германии и её союзников, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарского царства, и с другой стороны, Советской Россией, согласно которому Германия и её союзники, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгарское царство отторгли от Российского государства Батумский, Карский и Ардаганские области, которые были переданы Османской империи.

То есть, согласно Брест-Литовскому (Брестскому) мирному договору от 3 марта 1918 года, не Российское государстве «подарило» исторические земли Грузии, Батумский, Карский и Ардаганские области Германии и её союзникам, а Германия и её союзники отторгли исторические земли Грузии, Батумский, Карский и Ардаганские области, от Российского государства, и соответственно, от жившего на тот момент в пределах Российского государства грузинского народа.





Закавказский сейм по состоянию на 3 марта 1918 года признавал себя частью Российского государства.

То есть, согласно действовавшего на 3 марта 1918 года международного права, Германия и её союзники, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгарское царство от Российского государства отторгли то, что ему, Российскому государству, принадлежало.

Поскольку независимое от Российского государства «Закавказская Демократическая Федеративная Республика» была создана позже, 22 апреля 1918 года, то, согласно действовавшему на 3 марта 1918 года международному праву, и согласно действовавшему на 22 апреля 1918 года международному праву, земли, отторгнутые от Российского государства 3 марта 1918 года, могли принадлежать только тому, кому они достались по договору, то есть Германии и Османской империи.

Стоит особенного упоминания, что Закавказский сейм 22 апреля 1918 года объявил о независимости «Закавказской Демократической Федеративной Республики», в пределах территории нынешней Грузии, Армении и Азербайджана, а точнее, в пределах территории Бакинской, Елизаветпольской, Эриванской, Тифлисской, Кутаисской губерний, Батумской и Карсской областей, Закатальского и Сухумского округов бывшей Российской империи.

Решение о созыве Закавказского сейма, как законодательного органа Закавказья, было принято 12 (25) января 1918 года. Первое заседание сейма прошло 10 (23) февраля 1918 года в Тифлисе. Решение о созыве Закавказского сейма было принято Закавказским комиссариатом — коалиционным правительством Закавказья в Тифлисе 15 (28) ноября 1917 года с участием грузинских социал-демократов («меньшевиков»), эсеров, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов. Закавказский комиссариат заменил Особый Закавказский Комитет, созданный Временным правительством России для управления Закавказьем. 12 (25) января 1918 года. Закавказский комиссариат функционировал до 26 мая 1918 года.

В декларации Закавказского комиссариата от 18 ноября (1 декабря) 1917 года было указано, что он будет действовать «лишь до созыва Всероссийского учредительного собрания, а в случае невозможности его созыва … до съезда членов Учредительного собрания от Закавказья и Кавказского фронта».

То есть, Закавказский сейм признавал себя частью Российского государства.

Закавказский сейм признавал себя частью Российского государства до 22 апреля 1918 года, когда Закавказский сейм объявил о создании независимой от Российского государства «Закавказской Демократической Федеративной Республики».

26 мая 1918 года Грузия вышла из состава «Закавказской Демократической Федеративной Республики», было объявлено о государственной независимости Грузинской Демократической Республики.

То есть, 26 мая 1918 года является для Грузии днём независимости от Азербайджана и Армении, а не от России. От Российского государства Грузия стала независима 22 апреля 1918 года, вместе с Арменией и Азербайджаном, в составе «Закавказской Демократической Федеративной Республики».

28 мая 1918 года, то есть спустя два дня после объявления государственной независимости Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года, был заключён Потийский договор между Германией и Грузинской Демократической Республикой, так называемый договор о «протекторате» (защите) Грузии со сторонни Германии, согласно которому, Грузия признала Брест-Литовский (Брестский) мирный договор от 3 марта 1918 года, то есть, передачу Османской империи Батумской, Карской и Ардаганской областей, а также, среди других условий, Германия получила право оккупировать территорию Грузии.

То есть, согласно Потийскому договору от 28 мая 1918 года, заключенному между Германией и Грузинской Демократической Республикой, Грузинская Демократическая Республика, признала, что исторические земли Грузии, Батумский, Карский и Ардаганские области, принадлежат Османской империи, и признала над собой так называемый «протекторат» (защиту) Германии, включающий право Германии оккупировать территорию Грузии, то есть «независимость» Грузии, объявленная 26 мая 1918 года, в полном смысле этого слова, просуществовала в течение одного полного дня, 27 мая 1918 года.

3 июня 1918 года, то есть спустя десять дней после объявления государственной независимости Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года, Османская империя, первая в мире, юридический признала государственную независимость Грузинской Демократической Республики.

4 июня 1918 года, то есть спустя десять дней после объявления государственной независимости Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года, был заключён Батумский договор между Османской империей и Грузинской Демократической Республикой, согласно которому, без обсуждения условий договора, в условиях, когда согласно Потийскому договору от 28 мая 1918 года Грузия была под так называемым «протекторатом» (защитой) Германии, Грузинская Демократическая Республика признала передачу Османской империи Батумской и Карсской областей, согласно Брест-Литовскому (Брестскому) мирному договору от 3 марта 1918 года, а также. сверх (!) Брест Литовского (Брестского) мирному договора от 3 марта 1918 года, также передачу Ахалкалакской и Алхалцыхских уездов.

То есть, 3 июня1918 года Османская империя юридический признала государственную независимость Грузинской Демократической Республики, а спустя 1 (один) день, она заставила Грузинскую Демократическую Республику признать передачу Османской империи Батумской и Карсской областей, согласно Брест-Литовскому (Брестскому) мирному договору от 3 марта 1918 года, а также. сверх (!) Брест Литовского (Брестского) мирного договора от 3 марта 1918 года, также передать Ахалкалакский и Алхалцыхский уезды, то есть, 3 июня 1918 года Османская империя юридически признала государственную независимость Грузинской Демократической Республики для того, чтобы уже через 1 (один) день узаконить для себя территориальные приобретения.

Более того, Османская империя и Германия, практически сами создали независимость Грузинской Демократической Республики, разумеется, в своих корыстных интересах. Видя, что им трудно будет оттяпать, сохранить и впоследствии переварить Южный Кавказ непосредственно от России, они практически заставили Грузию, Армению и Азербайджан объявить независимость от России посредством создания 22 апреля 1918 года «Закавказской Демократической Федеративной Республики», а уже в конце мая месяца 1918 года практически заставили Грузию, Армению и Азербайджан объявить независимость уже от «Закавказской Демократической Федеративной Республики», для того чтобы стало возможно еще более измельчить «пищу», и проглотить ее, что империя и сделала — проглотила одну треть исторических земель Грузии, а также значительную часть земель Армении. Просто так, взамен пустых слов.

Несмотря на все вышеперечисленные факты, которые невозможно опровергнуть, фальсификаторы истории, с подачи заинтересованных стран и их местных агентов, с фанатичным упорством пытаются внушить грузинскому (и армянскому) народу, что это не Германия и её союзники отторгли одну треть исторических земель Грузии в 1918 году, а это якобы Россия просто так «отдала», это же представить надо, «отдала», «просто так», типа «подарила», Германии и её союзнику Османской империи одну треть исторических земель Грузии, и что в национальной трагедии грузинского народа, в потере одной трети исторических земель Грузии и огромного количества грузинского населения, и в результате, в разрыве многовекового политического, экономического, культурного единства грузинского народа (кстати, в последний раз, после многовекового перерыва, это единство грузинского народа было достигнуто в результате русско-османской войны 1877−78 годов, ценой неимоверных усилий и огромных жертв со стороны Российской империи) виновата не Германия и её союзники, а Россия, и это заявляется при существовании, во-первых, Потийского договора между Германией и Грузинской Демократической Республикой от 28 мая 1918 года, так называемого договора о «протекторате» (защите) Грузии со стороны Германии, согласно которому, Грузия признала Брест-Литовский (Брестский) мирный договор от 3 марта 1918 года, то есть, передачу Османской империи Батумской, Карской и Ардаганских областей, а также, среди других условий, Германия получила право оккупировать территорию Грузии, и во-вторых, при существовании Потийского договора от 4 июня 1918 года, заключенному между Османской империей и Грузинской Демократической Республикой, согласно которому Грузинская Демократическая Республика сама, повторяем, сама, признала передачу Османской империи Батумской и Карсской областей, согласно Брест-Литовскому (Брестскому) мирному договору от 3 марта 1918 года, а также, сверх (!) Брест Литовского (Брестского) мирного договора от 3 марта 1918 года, также передачу Ахалкалакской и Алхалцыхских уездов. И это в условиях, когда согласно Потийскому договору от 28 мая 1918 года Грузия была под так называемым «протекторатом» (защитой) Германии.

Стоит особого упоминания, что после поражения в Первой мировой войне Германии, победители, в том числе Британия, рассматривали Грузию в качестве союзника Германии, со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Зададимся элементарным вопросом, если бы Османская империя и Германия не проиграли в Первой мировой войне странам Антанты, тогда где бы были, в составе какого государства, нынешняя Аджарская Автономная Республика, территория которой является частью бывшей Батумской области севернее деревни Сарп, а также Ахалкалакский и Алхалцыхские уезды?

По логике врагов Грузии получается, что слово «независимость» означает передачу Турции Ардаганской, Батумской и Карских областей и Ахалкалакской и Алхалцыхских уездов.

Зададимся элементарным вопросом, что значить слово «независимость» для врагов Грузии, которые с фанатичным упорством требуют отменить Карсский договор от 13 октября 1921 года?

Дураки, другого слова не подберёшь, не понимают, принципиально не способны понять, по природной тупости, что единственным правовым документов, которым Турция перед Грузией признала право собственности Грузии над территорией нынешней Аджарии (нынешняя территория которой является частью бывшей Батумской области севернее деревни Сарп) является Карсский «Договор о дружбе между Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузинской ССР с одной стороны и Турцией с другой, заключенный при участии РСФСР» от 13 октября 1921 года, согласно статьи 6 которого:

«Турция соглашается уступить Грузии сюзеренитет над городом и портом Батума и территорией, лежащей к северу от границы, указанной в ст. 4 настоящего договора, и составляющей часть Батумского округа, при условии, что 1) население местностей, указанных в настоящей статье, будет пользоваться широкой местной автономией в административном отношении, обеспечивающей каждой общине ее культурные и религиозные права, и что населению будет предоставлена возможность установить в указанных местностях земельный закон, соответствующий его пожеланиям. 2) Турции будет предоставлен свободный транзит всех товаров, отправляемых в Турцию или из нее, через Батумский порт, беспошлинно, без учинения каких-либо задержек и без обложения их какими бы то ни было сборами, с предоставлением Турции права пользоваться Батумским портом без взимания за то специальных сборов. Для проведения в жизнь этой статьи будет немедленно после подписания настоящего договора образована Комиссия из представителей договаривающихся сторон».

Согласно статьи 4 Карсского договора:

«Северо-Восточная граница Турции (согласно карте Русского Генерального Штаба масштабов 1/21000−5 верст в дюйме) определяется линией, которая начинается у деревни Сарп, расположенной на Черном море, проходит через гору Хедис-Мта, линию водораздела горы Шавшет гору Канин Даг, она следует затем по старым северным административным границам Арданского и Карского санжаков по тальвегу рек Чай и Арак устья Нижнего Карса-Су. (Подробное описание границ и вопросы, к ней относящиеся, определены в приложении 1-м и 2-м и на прилагаемой карте, подписанной обоими договаривающимися сторонами). В случае разногласия между текстом договора и картой, решающее значение придается тексту. Подробное определение и проведение государственной границы в натуре, равно как и установка пограничных знаков производится смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов (от договаривающихся сторон) и с участием представителя РСФСР».

Стоит особого упоминания, что в статье 6 Карсского договора упомянуто слово «сюзеренитет», а не слово «суверенитет». Это первый и пока единственный случай в истории международного права, когда в межгосударственном соглашений употреблено слово «сюзеренитет». Никто не знает точно, что это значит. Однозначно ясно только одно: «сюзеренитет», это меньше, чем «суверенитет». Но никак не наоборот. «Суверенитет» — это 100 процентов прав. «Сюзеренитет» не может быть равным 100 процентному «суверенитету», тогда было бы упомянуто слово «суверенитет». Тем более, «сюзеренитет» не может быть большим, чем 100 процентный «суверенитет». Ничто не может быть большим, чем 100 процентов. То есть, согласно статьи 6 Карсского договора, Турция передало Грузии не «суверенитет», то есть, не 100 процентов прав, а что-то меньшее.

Напоминаем еще раз, согласно Батумскому договору от 4 июня 1918 года, заключенному между Османской империей и Грузинской Демократической Республикой, Грузинская Демократическая Республика сама, повторяем, сама, признала передачу Османской империи Батумской области полностью, а не только южнее деревни Сарп (как это установлено согласно статьи 6 Карсского договора). А также Карсской области, а также Ахалкалакской и Алхалцыхских уездов.

То есть, Карсский договор от 13 октября 1921 года является договором с условием (условным договором), Турция согласилась уступить Грузии «сюзеренитет» над территорией, которая ныне является Аджарской Автономной Республикой (часть территорий бывшей Батумской области севернее деревни Сарп), при условии, что население будет пользоваться широкой местной автономией, а при нарушении этого условия, то есть, если будет отменён автономный статус Аджарии, Турция получает правовую возможность потребовать вернуть себе Аджарию; если же сам договор будет отменён, тогда Турция потребует реституцию, то есть восстановления первоначального состояния, а первоначальное состояние, которое признаёт Турция, это состояние, установленное по Батумскому договору между Османской империей и Грузинской Демократической Республикой от 4 июня 1918 года, согласно которому, Грузинская Демократическая Республика признала передачу Османской империи Батумской и Карсской областей, согласно Брест-Литовскому (Брестскому) мирному договору от 3 марта 1918 года, а также, сверх (!) Брест Литовского (Брестского) мирного договора от 3 марта 1918 года, также передачу Ахалкалакской и Алхалцыхских уездов.

Разъясняем, единственным межгосударственным договором, отменяющим Батумский договор между Османской империей и Грузинской Демократической Республикой от 4 июня 1918 года, является Карсский договор от 13 октября 1921 года, согласно статьи 1 которого:

«Правительство Великого Национального Собрания Турции и Правительства Социалистических Советских Республик Армении, Азербейджана и Грузии считают отмененными и не имеющими силы договоры, заключенные между государствами, раньше осуществлявшими свои суверенные права на территории, входящей ныне в состав территории договаривающихся сторон, касающиеся вышеупомянутых территорий, а равно и договоры, заключенные с третьими державами относительно Закавказских Республик.

Считается установленным, что настоящая статья не применяется к Турецко-Русскому договору, заключенному в Москве 16 марта 1921 г.».

Но, верх предательства, в самой Грузии предатели родины из-за ненависти к аджарцам, требуют отменить автономный статус Аджарии, также, предатели родины требуют отменить Карсский договор от 13 октября 1921 года, то есть, фактически, готовы отдать землю Аджарии в собственность Турции, лишь бы, из-за ненависти к аджарцам, насолить аджарцам.

Стоить особого упоминания, что в авангарде предателей родины, требующих отмены автономного статуса Аджарии, и отмени Карсского договора от 13 октября 1921 года, то есть, требующих отдачи Аджарии в собственность Турции, почти что одни «звиадисти», сторонники бывшего президента Грузии мингрельского происхождения Звиада Гамсахурдия. Предатели родины «звиадисти» не отступают ни на шаг от заветов своего бесноватого вождя Звиада Гамсахурдия, который в 1989 году (когда и Грузинская ССР, и Турецкая Республика признавали Карсский договор от 13 октября 1921 года), выступая на митинге, который был проведён на территории Аджарии (видеозапись имеется), в порыве шизофренического припадка, с перекошенным от ненависти обезумевшим лицом, истерически орал во всю глотку, требуя отменить автономный статус Аджарии, то есть, фактически требовал отдать Аджарию в собственность Турции. Именно, отдать в собственность Турции. Дело в том, что в 1989 году и Грузинская ССР, и Турецкая Республика признавали действительность Карсского договора от 13 октября 1921 года, следовательно, если бы Грузия в 1989 году отменила автономный статус Аджарии, тогда в ответ Турция потребовала бы реституцию, то есть восстановления первоначального состояния, а первоначальное состояние, которое признаёт Турция, это состояние, установленное по Батумскому договору между Османской империей и Грузинской Демократической Республикой от 4 июня 1918 года, согласно которому, Грузинская Демократическая Республика признала передачу Османской империи с правом собственности ряда территорий, в том числе Батумской области полностью, включая территорию нынешней Аджарской Автономной Республики, территория которой является частью бывшей Батумской области севернее деревни Сарп. То есть, если бы Грузия в 1989 году отменила автономный статус Аджарии, в ответ Турция вернула бы Аджарию обратно, в состав Турции с правом собственности. Но какое дело дураку до какого то там Карсского договора от 13 октября 1921 года.

Верно сказано: дураку закон не писан.

Кахабер Родинадзе, адвокат (Батуми, Аджария), специально для ИА Newstes