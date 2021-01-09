СМИ: американцы не хотят, чтобы Трамп был президентом

Лидия Мартынова

Более 50% американцев считают, что действующий президент США Дональд Трамп должен покинуть пост до истечения срока полномочий в связи с беспорядками в Капитолии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos.

По данным опроса, 57% опрошенных американцев заявили, что Трамп больше не может занимать пост президента США. Так, 14% считают, что он должен быть отстранен от должности путем процедуры импичмента, 30% выступают за использование 25-й поправки, 13% говорят, что он должен уйти в отставку.

Как показывают результаты опроса, более 80% респондентов осуждают действия людей, которые в среду ворвались в здание Капитолия, 12% высказались в их поддержку, 6% затруднились с ответом.

Опрос был проведен 7—8 января, в нем приняли участие 1005 американцев старше 18 лет, включая 490 демократов, 363 республиканца и 100 человек, которые не являются сторонниками какой-либо из партий. Погрешность составляет примерно 3,5%.

В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов.