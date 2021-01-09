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Среди задержанных за участие в беспорядках в Капитолии был русскоговорящий

Среди задержанных за участие в беспорядках в Капитолии был русскоговорящий

В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка. Об этом сообщила газета Washington Post, впрочем никакой информации о «русскоговорящем задержанном» в материале не приводится.

По данным издания, несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне.

«Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», — заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье.

6 декабря в Вашингтоне произошла трагедия. Сторонники Трампа, вышедшие на демонстрацию в его поддержку к зданию Конгресса во время утверждения президентом Байдена, прорвались в здание. В результате столкновений пять человек погибли.

Между тем в сети Facebook появились видеокадры, свидетельствующие о том, что полиция сама открывает проход сторонникам Трампа к Капитолию, а некие «активисты» активно приглашают протестующих пройти в здание Конгресса США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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