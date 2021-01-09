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Умер заразившийся COVID-19 первый замгубернатора Югры

Умер заразившийся COVID-19 первый замгубернатора Югры

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Первый замглавы Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин, который лечился от коронавируса в Москве, умер. Об этом сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, передает ТАСС.

«Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», — говорится в сообщении.

По словам Шумаковой, его родственники находятся в столице. Геннадию Бухтину было 60 лет.

Депутат Госдумы Шурчанов умер из-за коронавируса


Ранее в пресс-службе МЧС Крыма заявили, что глава регионального ведомства Сергей Шахов скончался в ковидном госпитале.

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По материалам: pnp.ru

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