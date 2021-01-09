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Ушел из жизни последний из создателей первой советской атомной бомбы

Ушел из жизни последний из создателей первой советской атомной бомбы

9 января на 102-году жизни скончался старейший академик Российской академии наук (РАН), последний из участников разработки первой советской атомной бомбы, физик-теоретик Исаак Халатников.

Об этом передает портал «Научная Россия». Известно, что академик скончался в подмосковной Черноголовке, где расположен Институт теоретической физики имени Ландау (ИТФ), основателем которого он является.

«Скорбим по поводу кончины дорогого Исаака Марковича, друга нашего портала и журнала, друга нашего учителя Сергея Петровича Капицы и выражаем соболезнование его близким, друзьям, ученикам, коллегам», — говорится в сообщении.

Информация о кончине академика подтверждает РИА Новости. А на сайте РАН говорится, что Халатников принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия.

Кроме того, он предложил решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб, что позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (сейчас Днепропетровск, Украина). Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации стал аспирантом Льва Ландау.

В конце 1940-х — начале 1950-х годов работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия. В 1965—1992 годах— директор Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН. Член-корреспондент АН СССР c 1972 года, академик АН СССР c 1984-го. С 1994 года — иностранный член Лондонского королевского общества. С августа 2020-го — старейший академик РАН.

За работу над созданием атомной бомбы награжден Сталинской премией II степени (1953). Также был награжден премией Л. Д. Ландау АН СССР (1974), орденом «За заслуги перед Отечеством» III (1999), орденом Александра Невского (2020).

Исаак Халатников в научном мире личность легендарная. Он являлся специалистом в области физики низких температур, квантовой теории поля, релятивистской астрофизики и др. областях теоретической физики.

Академик является автором и соавтором сотен научных работ. Совместно с физиком-теоретиком Львом Ландау создал теорию квантовых жидкостей и развил ее в применении к жидкому гелию.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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