В чем мифы и правда о вреде сахара для здоровья

Лидия Мартынова

Распространенное мнение, что сахар «белая смерть» содержит мифы и правду о вреде сахара на здоровье человека. Главное правило употреблять этот продукт в меру. Для организма вредны, как полное исключение из рациона питания, так и через мерное употребление.

Что такое сахар, состав, и виды

Сахар образуют кристаллизованные углеводы, включающие глюкозу и фруктозы. Входящие в состав витамины и минералы имеют минимальное количество и особой пользы не приносят.

По видам продуктов, применяемых для его изготовления сахар, подразделяется на:

тростниковый, производится из сахарного тростника;свекольный, как выжатый из сахарной свеклы;кленовый изготовляется из сиропа;пальмовый, как переработка из пальмового сырья;виноградный, выделенный из соков винограда.

По способу изготовления сахар подразделяется на:

нерафинированный, коричневый, не очищенный;рафинированный, белый, очищенный;растительного происхождения из флоры, включающие натуральные элементы глюкозы и фруктозы.

Важно! Исключить из применения вредные синтетические сахара. Они токсичны и расстраивают метаболические процессы в организме, влияют на функционирование мозга и сказываются на сбои в работе эндокринной системы.





Вред чрезмерного употребления сахара для организма

Суточное употребление сахара в дозе более 30 грамм на каждый 1 кг веса человека несет в себе серьезную опасность с тяжелыми последствиями, вызывающими ослабление иммунной системы, повышение содержания «вредного» холестерина и приводит к нарушению нормального баланса глюкозы и инсулина в крови, что вызывает развитие диабета.

Избыточное употребление сахара в любом составе вызывает проблемы в ротовой полости, приводящие повреждению зубной эмали, и к появлению многих других факторов, влияющих на здоровье человека.

Любой вид сахара имеет высокую калорийность, которая исчисляется в 400 ккал на 100 г сахара, что не приветствуется диетологами при стремлении к снижению веса. Допускается употребление добавленных сахаров при расчете в рационе суточной нормы калорий не более 10% от общего состава.

Важно! Избыточные, нерастраченные углеводы в процессе жизнедеятельности преобразуются организмом в жировые клетки, которые способствуют увеличению веса.

Польза от снижения употребления сахара

Исключить полное потребление сахара в современных условиях почти невозможно. Он присутствует во всех предлагаемых пищевых и кулинарных продуктах потому, что имеется определенная польза от его умеренного употребления.

Глюкоза, содержащаяся в сахаре, положительно влияет на работу мозга, на состояние его кровеносных сосудов. Углеводы значительно подпитывают организм, повышая уровень энергии.

Рекомендованная медициной суточная норма — 50 грамм, это достаточно умеренная доза употребления сахара, что примерно равна 10 чайным ложкам в день.

Важно! При отказе от употребления обычного сахара в виде песка или рафинада необходимо равнозначно заменить его сахара содержащими натуральными продуктами такими, как мед, овощи, фрукты, ягоды в свежем и сушеном состоянии.

Выработанная привычка употреблять сахар и сахаросодержащие продукты редко, в умеренных дозах поможет сохранить здоровье, избежать угрозы лишнего веса и не приведет к сахарной зависимости.