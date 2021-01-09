Видео дня: 12 фактов о фильме "Мисс Конгениальность"

Вадим Карасев

Видео дня: 12 фактов о фильме "Мисс Конгениальность"

В этом году фильму режиссера Дональда Петри "Мисс Конгениальность", главную роль в котором исполнила актриса Сандра Баллок, исполнилось 20 лет. Картина до сих пор очень популярна и любима во всем мире. Почему Сандра согласилась сниматься в этом фильме, что было для нее самым сложным в работе над ним и от чего она получала настоящее удовольствие — узнаете из нашего ролика. Рассказываем интересные факты о создании фильма, за роль в котором Баллок была номинирована на премию "Золотой глобус". Приятного просмотра!



