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Видео дня: 12 фактов о фильме "Мисс Конгениальность"

Видео дня: 12 фактов о фильме "Мисс Конгениальность"
Видео дня: 12 фактов о фильме "Мисс Конгениальность"

В этом году фильму режиссера Дональда Петри "Мисс Конгениальность", главную роль в котором исполнила актриса Сандра Баллок, исполнилось 20 лет. Картина до сих пор очень популярна и любима во всем мире. Почему Сандра согласилась сниматься в этом фильме, что было для нее самым сложным в работе над ним и от чего она получала настоящее удовольствие — узнаете из нашего ролика. Рассказываем интересные факты о создании фильма, за роль в котором Баллок была номинирована на премию "Золотой глобус". Приятного просмотра!


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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