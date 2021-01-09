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Владимир Путин присвоил воинские звания работникам прокуратуры

Владимир Путин присвоил воинские звания работникам прокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры РФ. Данный документ опубликован в субботу, 9 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Исходя из документа, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Сергею Заряеву и Сергею Скребцу. Звание генерал-майора юстиции присвоено Дмитрию Костину и Алексею Найде.

Кроме того, классный чин госсоветника второго класса присвоен Владимиру Ведерникову, Дмитрию Демешину, Сергею Забатурину и Александру Лоренцу. А чин госсоветника юстиции третьего класса получил Сергей Карапетян.

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Ранее сообщалось, что глава государства подписал закон о присвоении воинских званий преподавателям военных учебных центров, проходящим службу не на воинских должностях.

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По материалам: pnp.ru

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