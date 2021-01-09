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Володин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

Володин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил Председателю Совета народных представителей Индонезии Пуан Махарани телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета местной авиакомпании. Текст телеграммы опубликован на сайте Госдумы.

Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров утром в субботу по московскому времени. Вскоре спасательные группы обнаружили обломки воздушного судна в море. На борту находились 65 человек. 

На борту упавшего индонезийского Boeing россиян не было, сообщили в посольстве РФ


«Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья острова Ява. От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме Вячеслава Володина на имя спикера нижней палаты парламента Индонезии.

Ранее соболезнования в связи с крушением самолета президенту Индонезии Джоко Видодо направил Владимир Путин.

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По материалам: pnp.ru

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