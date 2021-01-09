Время приодеться: уроки нескучной зимней моды от Кейт Миддлтон

Вадим Карасев

Сегодня, 9 января, отмечает свой день рождения Кейт Миддлтон. Герцогине Кембриджской исполняется 39 лет. Но если у Кейт сегодня праздничное настроение, то многим из нас грозит меланхолия — каникулы заканчиваются, а вот зима еще нет. Чтобы взбодриться, предлагаем вспомнить лучшие зимние образы Кейт и вдохновиться ими, чтобы пережить оставшиеся недели холода.

Конечно, зимы в Великобритании не сравнятся с нашими. Дополнять пальто туфлями даже в холодное время года у нас вряд ли получится, но все-таки несколько модных идей у герцогини можно смело заимствовать. Кейт вполне можно считать настоящей королевой пальто — в них она появляется на публике регулярно. Но даже если само пальто повторяется, образ всегда выглядит свежим за счет меняющихся аксессуаров вроде шарфа или брошки.

Итак, каким же советам Миддлтон можно следовать, чтобы и зимний гардероб не был скучным?

Больше ярких цветов

Самый простой способ поднять себе настроение, когда вокруг все сумрачно и серо (во всех смыслах), — надеть яркую вещь. Кейт часто выбирает приметные пальто — однажды на публике она появилась даже в ярко-розовом. Такой модный выбор одобрен и Елизаветой II — благодаря яркой одежде монархи в центре внимания и хорошо видны тем, кто наблюдает за визитом высокопоставленных гостей издалека. Ну а нам хватит и того, что яркие цвета заряжают позитивом.





Пальто Mulberry





Пальто Carolina Herrera





Пальто Sportmax





Пальто Alexander McQueen





Пальто Boden





Пальто Goat

Больше принтов

С принтами мы готовы выбрать костюм или блузу, но если выйти на улицу, можно убедиться, что верхнюю одежду большинство предпочитает однотонную. Это, конечно, практично, но не слишком воодушевляет. Если розовое пальто кажется слишком радикальным решением, то стоит присмотреться к пальто или куртками с принтами. Та же клетка уже давно стала классикой и подойдет для консервативного гардероба, если вы не сторонница экспериментов, к тому же выбрать можно и сочетание из сдержанных тонов, например, зеленого и темно-синего.





Пальто Catherine Walker





Пальто Alexander McQueen





Пальто Massimo Dutti





Пальто Miu Miu

Нескучный фасон

Если хочется остаться в рамках более привычной цветовой палитры, то новизну всегда можно найти в фасоне, не сильно жертвуя при этом универсальностью. Для этого стоит сосредоточиться не на поиске слишком экспериментального кроя, а на интересных деталях вроде накладных клапанов, каймы, необычных красивых пуговиц и так далее.





Пальто Mulberry





Пальто Catherine Walker





Пальто Seraphine





Пальто L.K. Bennett

Настроение — ретро

Раньше Кейт часто подвергалась критике за слишком скучный, "бабушкин" гардероб, но настоящие ценители моды увидят в герцогине достойный пример для начинающих любителей стиля ретро. Следовать ему совсем несложно. За основу стоит взять приталенное пальто спокойных оттенков и дополнить его воротником из искусственного меха и брошкой.





Пальто Catherine Walker





Пальто Catherine Walker





Пальто Catherine Walker





Пальто Catherine Walker

Беспроигрышная классика

Прежде чем переходить к импровизациям и авторским идеям, всегда сначала надо овладеть базой — этому учат всех художников и музыкантов. Такое правило применимо и к моде. Можно следовать индивидуальному стилю, но без базовых вещей будет неполон даже самый оригинальный гардероб. Классическое пальто бежевого или темно-синего цвета пригодится всегда.





Пальто Alexander McQueen





Пальто Hobbs London





Пальто Dolce & Gabbana





Пальто Hobbs London





Пальто Massimo Dutti

Активный отдых

Конечно, иногда хочется отсидеться дома до весны, но чтобы полюбить зиму, все-таки стоит познакомиться с ней поближе. Прогулки в невероятно красивом зимнем лесу, игры на свежем воздухе, коньки, лыжи, да даже лепка снеговика — активный образ жизни легко можно вести и в этот сезон. В конце концов, главный источник позитива — это милые и забавные моменты, которые остаются в памяти, и время, проведенное с близкими. Так что даже герцогине без короткой дубленки или теплого пуховика никак не обойтись.





Дубленка Burberry





Куртка Kjus