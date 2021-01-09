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Жене Эрнста устроили гвоздепад

Жене Эрнста устроили гвоздепад

Актриса Софья Эрнст, супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста, пострадала во время спектакля "20 Век. Бал". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ее посыпали гвоздями. 

Инцидент произошел вечером 8 января. Неизвестный подложил в реквизит гвозди вместо искусственного снега, и их высыпали на артистку. Собеседник агентства утверждает, что она не пострадала, однако по информации Vokrug.tv Эрнст все же получила травмы.

"Несколько острых предметов, как указывают СМИ, попали в Софью и ранили ее, однако медицинская помощь звезде не понадобилась", — сообщает издание.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

Софья Эрнст известна по ролям в фильмах "Союз спасения", "На острие", сериалах "Таинственная страсть" и "Содержанки".


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По материалам: uposters.ru

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