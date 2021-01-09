Жене Эрнста устроили гвоздепад

Вадим Карасев

Актриса Софья Эрнст, супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста, пострадала во время спектакля "20 Век. Бал". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ее посыпали гвоздями.

Инцидент произошел вечером 8 января. Неизвестный подложил в реквизит гвозди вместо искусственного снега, и их высыпали на артистку. Собеседник агентства утверждает, что она не пострадала, однако по информации Vokrug.tv Эрнст все же получила травмы.

"Несколько острых предметов, как указывают СМИ, попали в Софью и ранили ее, однако медицинская помощь звезде не понадобилась", — сообщает издание.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

Софья Эрнст известна по ролям в фильмах "Союз спасения", "На острие", сериалах "Таинственная страсть" и "Содержанки".



