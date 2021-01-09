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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

37-летняя Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. Актриса поделилась этой радостной новостью в микроблоге. Звезда турецкого сериала "Великолепный век" опубликовала фотографию с новорожденной и сообщила, что накануне, восьмого января, на свет появилась ее дочь Лили.


Вчера. 08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои. Мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой всегда,

— подписала серию фото знаменитость.



Мерьем несколько месяцев скрывала интересное положение. Однако в сентябре все-таки сообщила, что ждет малыша. А недавно опубликовала кадры, на которых продемонстировала округлившийся живот.


Напомним, Узерли также воспитывает шестилетнюю Лару. С отцом старшей дочери, турецким бизнесменом Джаном Атешем, актриса рассталась еще до ее появления на свет. В интервью звезда рассказывала, что папа девочки не принимает никакого участия в ее воспитании. Имя нынешнего возлюбленного (папы новорожденной малышки) Мерьем не раскрывает.


Мерьем Узерли с дочкой Ларой
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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