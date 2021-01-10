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Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа

Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа

По итогам торгов в США к концу дня 8 января акции компании Twitter упали почти на 4%, достигнув цены в 49,54 доллара за акцию.

Как передает портал FOXBusiness, это произошло после заявления руководства соцсети о бессрочной блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

Так, по данным издания, днем в пятницу они торговались по $ 51,48, однако к 20:00 их цена составила $ 49,54, что на 3,77% ниже дневного уровня.

Напомним, что накануне Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». И это при том, что на личный аккаунт Трампа подписаны почти 89 миллионов пользователей соцсети.

Позднее в официальном профиле президента США @POTUS Трамп опубликовал заявление, в котором говорится, что соцсеть «не заставит его замолчать». Этот пост был удален модераторами соцсети. Аккаунт предвыборного штаба Трампа также заблокирован.

Ограничительные действия Twitter против Трампа начались 6 января после того, как во время штурма Капитолия сторонниками президента тот опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к митингующим с призывом разойтись, но при этом назвав их патриотами.

Вместе с Трампом Twitter также забанил его экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна и адвоката Сидни Пауэлл, которая ранее говорила про подтасовку выборов.

Как сообщало ИА Newstes, в ответ на блокировку своего аккаунта Трамп обвинил Twitter в ангажированности и нарушении свободы слова. Он также сообщил, что рассматривает возможность создать собственную платформу, и сообщил о переговорах с другими ресурсами.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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