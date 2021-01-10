Аналитик дал прогноз курса доллара на следующую неделю

Влада Некрасова

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.Об этом сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари."Разнонаправленные и незначительные колебания, а также сокращение спрэда на наличном рынке свидетельствуют о временной стабилизации курса на текущих уровнях. Вероятнее всего и после праздников доллар будет колебаться вблизи нынешних значений", - сказал он.Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному, на межбанке он незначительно снизился, а курс НБУ и курс на наличном рынке столь же скромно выросли.Так, с прошлой среды по нынешнюю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,26 до 28,40 грн (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,30/28,33 до 28,24/28,26 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,14/28,43 до 28,22/28,46 (+0,3%/+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.