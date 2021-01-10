Блузы с жабо, корсеты и demi couture: смотрим новые коллекции российских брендов

Вадим Карасев

Новый год отпразднован, каникулы подходят к концу — впереди весна! В новой подборке лукбуков предлагаем посмотреть на новые коллекции российских брендов.

1.Chapurin

В лукбук новой преколлекции сезона весна-лето — 2021 вошли блузы с жабо, платья с каскадными драпировками, широкие юбки миди, свободные тренчи и брюки-палаццо.





2.Kalmanovich

Коллекция весна-лето отсылает к эстетике 80-х и начала 90-х. Ключевой элемент линейки — сочетание минималистичных форм с объемными футуристическими силуэтами, а также совмещение разных фактур: латекс и глянец чередуются с шелком и атласными тканями.





3.Ruban

Новую коллекцию сестры Рубан решили сделать подчеркнуто женственной, вернув позабытые современной модой корсеты, бюстье и тонкое кружево.

На фоне повсеместных вещей oversize, которые мы сами любим и носим в повседневной жизни, нам захотелось предложить женщине хотя бы иногда облачаться в элегантные образы с акцентированной женственностью,

— отметили Юлия и Алиса.

Цветочный принт был специально отрисован дизайнерами в ателье.





4.Yanina Couture

К этой весне бренд подготовил первую коллекцию demi couture. Модели дебютной линейки являются цитатами узнаваемых кутюрных творений бренда, выполненных в более легкой технике с точки зрения дизайна и силуэтов. Материалами коллекции стали шелк, шифон, бархат, кружево, креп.



