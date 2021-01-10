Большинство ПЦР-тестов на COVID-19 в Украине оказались российскими

Вадим Карасев

Председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко заявил на своей странице в Facebook, что большая часть применяемых на Украине ПЦР-тестов на коронавирус поставляется из России.

"Очередное вранье по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как "Вектор-Бест", "ДНК-Технология", "Амплисенс", "Хема" и другие", - написал специалист.

Кравченко добавил, что тест-системы харьковской компании "Астравир" также производят из российских компонентов.

Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами. Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять на Украине можно, а другие нельзя.

Ранее Ruposters писал, что украинские медики назвали враньем заявление властей о вакцине "Спутник V".