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Будет ли парад планет в 2021 году

Будет ли парад планет в 2021 году

Парад планет — одно из важнейших астрономических и астрологических событий. Эксперты рассказали о том, что такое парад планет, чем он чреват и стоит ли ждать его в этом году.


Планеты очень сильно влияют на человечество и на каждого из нас по отдельности. Самыми сильными из них являются Меркурий, Марс и Венера, но иногда ночные светила объединяются в парад планет, чтобы заметно поменять ход истории.

Что такое парад планет

Парадом называется соединение нескольких планет. Это такой аспект, при котором планеты находятся очень близко друг к другу на ночном небе, то есть, выстраиваются в ряд по одну сторону от Солнца.

Бывает парад большой и малый. Большой парад — это тот, при котором в ряд выстраиваются пять планет и более. Для малого парада необходимо четыре планеты. Эти явления происходят довольно часто, однако в 2021 году ни одного полноценного парада планет не ожидается. 

Астрологический смысл парада планет


С точки зрения астрологии парад — это всегда неприятное явление. Даже малый парад планет несет в себе довольно большую опасность. Когда планеты собираются в одном Знаке Зодиака, это негативно сказывается на какой-то одной сфере жизни. Именно поэтому отсутствие парадов планет в 2021 году делает его более благоприятным.

Отсутствие подобных явлений — это очень хорошо, особенно если учесть то, каким выдался для человечества 2020 год. Он был сложным, непредсказуемым и очень опасным из-за пандемии и политических дрязг. 2021 год обещает начать исправление проблем, пришедших в нашу жизнь в год Крысы.

Наступает время, когда нужно пересмотреть свое отношение к неурядицам, сфокусировавшись на их решении и на позитиве. 2021 год Быка может стать началом нового времени. Сплотиться людям будет сложно, но нужно это сделать, ибо только это приведет нас к победе над проблемами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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