Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная страсть", "Дьявол в деталях" и не только

Вадим Карасев

Зимние каникулы, увы, подошли к концу. Впрочем, киноманы только рады — в первые две недели 2021 года российские прокатчики решили воздержаться от громких премьер, однако остаток января богат на киноновинки.

"Чудо-женщина: 1984" / Wonder Woman 1984 (14 января)

Актеры: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт, Конни Нильсен, Лилли Аспелл, Наташа Ротуэлл.

Синопсис. Новый фильм режиссера Пэтти Дженкинс, снятый по комиксам DC, является продолжением картины "Чудо-женщина", вышедшей три года назад. Действие фильма развернется спустя несколько десятков лет после событий, описанных в предыдущей картине.

Диана работает антропологом в Смитсоновском институте в Вашингтоне, при этом она продолжает тайно бороться с криминалом и преступностью. Однажды она знакомится со своей коллегой по имени Барбара, в руки которой для исследования попадает загадочный артефакт. Вскоре обе девушки понимают, что он необычный и может исполнять желания. Так, Диана загадывает возвращение своего погибшего возлюбленного Стива, а Барбара просит у камня наделить ее силой и красотой, как у Дианы. Однако завладеть артефактом желают и другие: бизнесмен Максвелл Лорд хочет заполучить его во что бы то ни стало, и планы на этот камень у него отнюдь не безобидные.





"Охотник на монстров" / Monster Hunter (14 января)

Актеры: Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Миган Гуд, Диего Бонета, Джош Хелман, Джин О-Юн, Рон Перлман.

Синопсис. Лейтенант Натали Артемис вместе со своим отрядом попадает в параллельный мир, которым правят беспощадные монстры и кровожадные чудовища. Задача у ее команды непростая: им не только нужно выжить в этой опасной борьбе, но и сделать так, чтобы чужаки ни в коем случае не проникли на Землю. На помощь отряду Натали приходит таинственный охотник, который отлично знает, как сражаться с неземными тварями.

Режиссером фильма выступил супруг Миллы Йовович Пол У. С. Андерсон, снявший "Обитель зла". Его новая картина основана на компьютерной игре Monster Hunter.





"Не лечи меня" (14 января)

Актеры: Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко, Александр Демидов, Дмитрий Нагиев, Елена Север, Даниил Вахрушев, Петр Федоров.

Синопсис. Илья Евгеньевич (Иван Янковский) работает хирургом-травматологом. По натуре своей он очень добрый человек, что ему часто выходит боком. К примеру, чтобы спасти жизнь своей пациентке, он женится на ней, когда она спит. Рискуя потерять работу, он скрывает сына чиновника в больнице, чтобы добиться для нее современного оборудования. Но обман всплывает, и он лишается работы. Несмотря на все проблемы и неудачи, он на все смотрит с оптимизмом и не собирается опускать руки.

Мы много работали над проектом, он получился смешной, современный и главное — своевременный. Мы надеемся, что зрителям он очень понравится, что каждый из них проведет классное, доброе, веселое время в кинотеатре — посмеется и, может быть, где-то даже поплачет,

— рассказал Иван Янковский.

"Обыкновенная страсть" / Passion simple (14 января)

Актеры: Летиция Дош, Сергей Полунин, Грегуар Колен, Слиман Дази, Арно де Монливо, Каролин Дюсе, Шахира Фахми.

Синопсис. Этот фильм режиссера Даниэль Арбид с известным российским танцором балета Сергеем Полуниным в главной роли является экранизацией одноименного романа писательницы Анни Эрно.

Элен (героиня Летиции Дош) безумно влюбляется в русского дипломата Александра. Их роман тайный, потому что возлюбленный Элен женат. Но это ее не останавливает: ее чувства к нему так сильны, что она только и живет встречами с ним. Чего не скажешь о нем: он не только не готов оставить ради нее семью, но и вовсе испытывает к любовнице лишь физическое влечение.

Фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля и Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

"Душа"/Soul (21 января)

Синопсис. Джо Гарднер работает учителем музыки в средней школе. У него давно была мечта: он хотел исполнить джаз на сцене. Когда ему наконец выпал шанс выступить в джазовом клубе перед другими музыкантами, с ним произошел несчастный случай. Теперь его душа отделилась от тела. Она путешествует по небу и попадает в необычное место, где живут другие молодые души. Там Джо знакомится с душой по имени 22, которая совсем не хочет возвращаться назад и начинать новую жизнь, так как не видит в этом смысла. Теперь его задача — помочь ей его найти и убедить ее в необходимости и важности возвращения.





"Девушка, подающая надежды" / Promising Young Woman (21 января)

Актеры: Кэри Маллиган, Бо Бернэм, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Лаверн Кокс, Конни Бриттон, Адам Броди.

Синопсис. В фильме рассказывается об успешной и обеспеченной студентке престижного университета Кэсси, которой светило прекрасное будущее. Но внезапная трагедия полностью изменила ее жизнь: она была вынуждена бросить учебу, устроилась на работу официанткой и продолжила жить со своими родителями. Тем не менее есть еще и другая Кэсси, которой движет жажда мести. Ночью Кэсси приходит в бары и клубы, соблазняет мужчин, притворяясь пьяной, и мечтает только о том, чтобы все, кто был виновен в том, что с ней произошло, понесли за это наказание.

Фильм стал режиссерским дебютом актрисы Эмиральд Феннел, знакомой зрителям по сериалу "Корона". А одним из продюсеров ленты выступила Марго Робби.





"Соври мне правду" (21 января)

Актеры: Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Павел Прилучный, Елизавета Кононова, Александр Обласов, Григорий Верник.

Синопсис. Главные герои этого фильма — молодая влюбленная пара, которая отправляется за город, чтобы провести время наедине. Однако их романтический и размеренный отдых заканчивается, не успев толком начаться, когда к их компании присоединяются бывший парень главной героини и ее младшая сестра. Вскоре все они становятся участниками психологических игр, которые оказываются опасными и ставят под угрозу их жизни.

Из простых и понятных на первый взгляд отношений между людьми всегда рождаются самые интересные истории. Как в реальной жизни, так и в кино. Для меня "Соври мне правду" — отличный пример такого психологического аттракциона вокруг красивой любовной истории,— рассказал о фильме Павел Прилучный.





"Что скрывает вода" / What Lies Below (24 января)

Актеры: Эма Хорват, Мена Сувари, Трей Такер, Хаскири Веласкес, Олэн Монтгомери, Трой Ивата, Дэнни Корбо.

Синопсис. Мишель одна воспитывает 16-летнюю дочь Либерти. Вместе с ней она приезжает отдохнуть в загородный дом. Однако по прибытии Либерти узнает, что наслаждаться отдыхом на природе они будут не одни, а в компании возлюбленного ее матери Джона, о котором та ей не рассказывала. Бойфренд мамы Либерти пришелся сначала по душе, но вскоре ее в нем начинает что-то смущать. Интуиция ее не подвела: жених ее мамы на самом деле пришелец.

В попытке спасти себя и свою мать Либерти оказывается в числе заложниц Джона (а у него, как выясняется, их много). А вот какое будущее ее будет ждать, зрители будут додумывать сами — концовка фильма очень неоднозначна.





"Дьявол в деталях" / The Little Things (28 января)

Актеры: Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рами Малек, Софья Васильева, Натали Моралес, Том Хьюз, Кристофер Бауэр, Терри Кинни.

Синопсис. Помощника шерифа Джо Дикона (Дензел Вашингтон) отправляют в Лос-Анджелес, чтобы он собрал улики по одному делу. Однако обстоятельства складываются таким образом, что он берется расследовать дело серийного убийцы, который орудует в городе. Дикон работает в паре с сержантом департамента шерифа Джимом Бэкстером (Рами Малек), который отвечает за это расследование. В ходе охоты за преступником выясняется, что у самого Дикона есть много тайн прошлого.

Режиссером и сценаристом триллера выступил Джон Ли Хэнкок. Он признался, что фильм дожидался своего часа почти 30 лет, при этом его сценарий не стали адаптировать под наше время.

Хэнкок отметил, что все три исполнителя главных ролей сразу же согласились сняться в картине. Джаред Лето, который в последние несколько лет сосредоточился на музыкальной карьере, сделал ради него исключение. Лето является большим поклонником фильма "Основатель", режиссером которого является Джон Ли Хэнкок, поэтому не смог отказать ему сняться в его новой картине.





"Дать дуба в округе Юба" / Breaking News in Yuba County (28 января)

Актеры: Джульетт Льюис, Мила Кунис, Эллисон Дженни, Реджина Холл, Аквафина, Джимми Симпсон, Эллен Баркин.

Синопсис. Сью — простая домохозяйка, которой совсем не нравится спокойная жизнь: она мечтает прославиться и стать знаменитой. Сделать ей это удается, когда она внезапно обнаруживает своего мужа в постели с любовницей. Супруг Сью умирает от сердечного приступа, а она не придумывает ничего лучше, кроме как закопать его тело в саду их дома. Внезапная пропажа мужа делает из Сью настоящую местную звезду: о ней говорят в новостях, ею интересуются в полиции. Понимая, что скрыть правду от общественности становится все сложнее, Сью быстро перестает радоваться обрушившейся на нее славе.

"Бывшая с того света" / Blithe Spirit (28 декабря)

Актеры: Айла Фишер, Дэн Стивенс, Лесли Манн, Джуди Денч, Эмилия Фокс, Эйми-Ффион Эдвардс, Джеймс Флит.

Синопсис. В центре сюжета фильма — писатель, который переживает творческий кризис. Решить его проблему, как он считает, может медиум. Однако во время спиритического сеанса что-то идет не так: медиум совершает ошибку и случайно вызывает с того света бывшую жену писателя. Осложняется все тем, что сейчас главный герой несвободен, от чего его экс-супруга в восторг не приходит. Стоит ли говорить, что после такого поворота событий творческий кризис перестает казаться главному герою проблемой? Теперь его главная головная боль — личная жизнь и отношения с бывшей и нынешней женами.



