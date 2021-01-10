Диетолог назвал опасные продукты при COVID-19

Вадим Карасев

Кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с "Российской газетой" назвала продукты, которые ослабляют организм и могут увеличить риск подхватить COVID-19 или усугубить течение болезни.



Специалист подчеркнула, что сами по себе продукты питания не могут спровоцировать болезнь, но могут способствовать ее развитию в организме.

Не сам продукт виноват, а те последствия, которые человек накапливает в течение жизни. Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19.

Например, избыточная масса тела, накопленная за годы неправильного питания, вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, которые часто приводят к осложнениям и летальным исходам при заражении коронавирусом. Бурляева объясняет, что соленый огурец с картофельным пюре не способен сгустить кровь, для этого понадобится съесть целую банку, не запивая водой. Тем не менее следует снизить потребление соли во избежание рисков.

Диетолог отметила, что Роспотребнадзор совместно со специалистами ФИЦ питания и биотехнологии разработали специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся дома в режиме самоизоляции или карантина. Рекомендуется минимизировать потребление соли, сахара, насыщенных и транс-изомеров жирных кислот, в частности таких продуктов, как сахаристые и мучные кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта. В список попали сладкие газированные, а также сокосодержащие напитки (в том числе нектары). Следует ограничить потребление и мясной продукции: колбас (вареных, варено-копченых, копченых, сырокопченых, сыровяленых), сосисок, сарделек, деликатесной продукции (копченой и сырокопченой), а также мяса с высоким содержанием жиров. Кроме того, рекомендуется снизить потребление сыров с массовой долей жира более 30%. В число запрещенных продуктов также попали чипсы, фастфуд и майонез.

Бурляева также советует прислушаться к рекомендации ВОЗ и снизить потребление алкоголя, причем не только в контексте коронавируса, но и вообще. Более здоровый рацион будет способствовать укреплению иммунитета, что позволит организму легче справляться с различными заболеваниями.