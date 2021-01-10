Достоинства и недостатки использования небулайзера

Алексей Вольцев

Небулайзер – прибор, который позволяет эффективно и быстро вводить необходимые лекарственные соединения напрямую в отделы легких. При этом происходит превращение лекарства в суспензию – капли маленького размера, которые формируют туман. Человек или ребенок способен их вдыхать через специальное приспособление в виде маски или мундштука.

При каких патологиях врачи назначают небулайзер?

Бронхиальной астме. Данный прибор позволяет доставлять в легкие как лекарственные соединения короткого действия, которые эффективны в экстренных случаях, так и короткого. Последние используют с целью профилактики и предотвращения развития приступов.Хронической обструктивной болезни легких.Муковисцидозе или кистозном фиброзе.Бронхоэктатической болезни.Бронхиолите – разновидность острой респираторной инфекции, которая развивается у детей раннего возраста.





Достоинства использования небулайзера

Недостатки применения небулайзера

Они активно применяются при различных стадиях бронхиальной астмы. Это связано с тем, что при использовании данного прибора нет необходимости совершать глубокий вход. Для больного бронхиальной астмой совершить глубокий вдох тяжело, также это может спровоцировать приступ.С помощью прибора появляется возможность соединять несколько лекарственных соединений. К примеру:Бронхолитические препараты. Они устраняют спастическое сокращение бронхов, позволяют облегчить дыхание больного.Глюкокортикостероидные соединения. Они позволяют в кротчайшие сроки устранить воспалительные явления.Стерильный физиологический раствор. Он способен раскрыть органы дыхания и облегчить отхождение слизистой мокроты из легких.Муколитические соединения. Они разжижают мокроту и влияют на ее быстрое отхождение.Прибор с успехом используется у детей. Им тяжелее совершить глубокий вздох, принять таблетки, суспензии и драже. С помощью ингаляций данный процесс значительно облегчается.Данные приборы имеют больший размер, в сравнении с ингаляторами. Поэтому, при транспортировке, они являются менее удобными.Большинство моделей ориентированы на стационарное применение. Нет возможности использования аккумулятора.Доставка лекарственных соединений затрачивает больше времени, чем при использовании ингалятора. Поэтому в экстренных случаях рекомендуется применять ингалятор.