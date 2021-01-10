Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Достоинства и недостатки использования небулайзера

Достоинства и недостатки использования небулайзера

Небулайзер – прибор, который позволяет эффективно и быстро вводить необходимые лекарственные соединения напрямую в отделы легких. При этом происходит превращение лекарства в суспензию – капли маленького размера, которые формируют туман. Человек или ребенок способен их вдыхать через специальное приспособление в виде маски или мундштука.

При каких патологиях врачи назначают небулайзер?


Бронхиальной астме. Данный прибор позволяет доставлять в легкие как лекарственные соединения короткого действия, которые эффективны в экстренных случаях, так и короткого. Последние используют с целью профилактики и предотвращения развития приступов.
Хронической обструктивной болезни легких.
Муковисцидозе или кистозном фиброзе.
Бронхоэктатической болезни.
Бронхиолите – разновидность острой респираторной инфекции, которая развивается у детей раннего возраста.


Достоинства использования небулайзера


Они активно применяются при различных стадиях бронхиальной астмы. Это связано с тем, что при использовании данного прибора нет необходимости совершать глубокий вход. Для больного бронхиальной астмой совершить глубокий вдох тяжело, также это может спровоцировать приступ.
С помощью прибора появляется возможность соединять несколько лекарственных соединений. К примеру:
Бронхолитические препараты. Они устраняют спастическое сокращение бронхов, позволяют облегчить дыхание больного.
Глюкокортикостероидные соединения. Они позволяют в кротчайшие сроки устранить воспалительные явления.
Стерильный физиологический раствор. Он способен раскрыть органы дыхания и облегчить отхождение слизистой мокроты из легких.
Муколитические соединения. Они разжижают мокроту и влияют на ее быстрое отхождение.
Прибор с успехом используется у детей. Им тяжелее совершить глубокий вздох, принять таблетки, суспензии и драже. С помощью ингаляций данный процесс значительно облегчается.

Недостатки применения небулайзера


Данные приборы имеют больший размер, в сравнении с ингаляторами. Поэтому, при транспортировке, они являются менее удобными.
Большинство моделей ориентированы на стационарное применение. Нет возможности использования аккумулятора.
Доставка лекарственных соединений затрачивает больше времени, чем при использовании ингалятора. Поэтому в экстренных случаях рекомендуется применять ингалятор.
# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Жителям Омска отключили отопление в 15-градусный мороз для профилактики
Жителям Омска отключили отопление в 15-градусный мороз для
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу с начала года
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу
Илон Маск хочет продать все свое имущество для колонизации Марса
Илон Маск хочет продать все свое имущество для колонизации Марса
Российские вакцины защищают и от нового штамма тоже — эксперт
Российские вакцины защищают и от нового штамма тоже — эксперт
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная страсть", "Дьявол в деталях" и не только
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Лукашенко считает, что цена на российский газ могла бы быть "более справедливой"
Лукашенко считает, что цена на российский газ могла бы быть "более
Блузы с жабо, корсеты и demi couture: смотрим новые коллекции российских брендов
Блузы с жабо, корсеты и demi couture: смотрим новые коллекции
Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом
Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом

Топ на сегодня

Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год
Правительство России установило величину прожиточного минимума
В Киргизии пройдут выборы президента
В Киргизии пройдут выборы президента
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева

Еще по теме

Ученые: Недоношенные дети сталкиваются с высоким риском ХОБЛ
Гройсман в Черновцах проверил цены на лекарства
Магнит, позволяющий экономить на коммунальных расходах
Хлопок излечит болезнь Альцгеймера: ученые