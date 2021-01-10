Достоинства и недостатки использования небулайзера
Вчера, 17:00 Алексей Вольцев
Небулайзер – прибор, который позволяет эффективно и быстро вводить необходимые лекарственные соединения напрямую в отделы легких. При этом происходит превращение лекарства в суспензию – капли маленького размера, которые формируют туман. Человек или ребенок способен их вдыхать через специальное приспособление в виде маски или мундштука.
При каких патологиях врачи назначают небулайзер?
Бронхиальной астме. Данный прибор позволяет доставлять в легкие как лекарственные соединения короткого действия, которые эффективны в экстренных случаях, так и короткого. Последние используют с целью профилактики и предотвращения развития приступов.
Хронической обструктивной болезни легких.
Муковисцидозе или кистозном фиброзе.
Бронхоэктатической болезни.
Бронхиолите – разновидность острой респираторной инфекции, которая развивается у детей раннего возраста.
Достоинства использования небулайзера
Они активно применяются при различных стадиях бронхиальной астмы. Это связано с тем, что при использовании данного прибора нет необходимости совершать глубокий вход. Для больного бронхиальной астмой совершить глубокий вдох тяжело, также это может спровоцировать приступ.
С помощью прибора появляется возможность соединять несколько лекарственных соединений. К примеру:
Бронхолитические препараты. Они устраняют спастическое сокращение бронхов, позволяют облегчить дыхание больного.
Глюкокортикостероидные соединения. Они позволяют в кротчайшие сроки устранить воспалительные явления.
Стерильный физиологический раствор. Он способен раскрыть органы дыхания и облегчить отхождение слизистой мокроты из легких.
Муколитические соединения. Они разжижают мокроту и влияют на ее быстрое отхождение.
Прибор с успехом используется у детей. Им тяжелее совершить глубокий вздох, принять таблетки, суспензии и драже. С помощью ингаляций данный процесс значительно облегчается.
Недостатки применения небулайзера
Данные приборы имеют больший размер, в сравнении с ингаляторами. Поэтому, при транспортировке, они являются менее удобными.
Большинство моделей ориентированы на стационарное применение. Нет возможности использования аккумулятора.
Доставка лекарственных соединений затрачивает больше времени, чем при использовании ингалятора. Поэтому в экстренных случаях рекомендуется применять ингалятор.
По материалам: planktons