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Генпрокуратура: парламентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с конституцией

Генпрокуратура: парламентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с конституцией

Предвыборная кампания и день голосования в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана прошли в спокойной обстановке и в соответствии с конституцией, заявил старший помощник генпрокурора республики Азамат Саргазин. Об этом сообщает 10 января ТАСС.

По его словам, «электоральная кампания и непосредственно сам день голосования прошли в спокойной обстановке».

«Результаты надзорной деятельности в электоральный период позволяют констатировать, что выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихатов (местных представительных органов — прим. Ред.) проведены с соблюдением требований конституции и конституционного закона «О выборах» Республики Казахстан», — сказал он.

Бондарев: в Казахстане созданы условия для международного наблюдения за выборами


Очередные выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана состоялись в воскресенье, 10 января.   Чтобы пройти в парламент, партии нужно преодолеть семипроцентный барьер. Формируется Мажилис  с участием как минимум двух партий. Если семь и  более процентов голосов получит только одна партия,  то к распределению депутатских мандатов также допускается политическая сила, занявшая второе место.

В выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в Казахстане партий. Также в воскресенье прошли выборы в малисхаты (местные представительные органы) республики.

В субботу, 9 января, председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в Казахстане созданы необходимые условия для международного наблюдения за выборами.

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По материалам: pnp.ru

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