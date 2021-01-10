Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу с начала года

Алексей Вольцев

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян сегодня, 10 января, встретился с азербайджанским коллегой начальником Службы государственной безопасности Али Нагиевым на территории, прилегающей к сёлам Воротан и Шурнух Сюникской области республики. Об этом говорится в сообщении армянской спецслужбы.

В СНБ напомнили, что Армен Абазян ранее на этой неделе провёл встречу с Али Нагиевым на нейтральной полосе вблизи села Ерасх Араратской области, а сегодня — у сёл Воротан и Шурнух. Обсуждались вопросы возвращения и обмена пленными, а также поиск пропавших без вести.

В ведомстве также указали, что некоторые СМИ в последнее время распространяют ложные сообщения о том, что на подобных встречах обсуждаются территориальные вопросы, возникшие между Арменией и Азербайджаном после недавней войны в зоне карабахского конфликта. Тем самым делается попытка ввести общество в заблуждение, констатировали в СНБ Армении.

«Учитывая наличие подобных необоснованных и безответственных публикаций и отсутствие у органов безопасности Армении подобных функций (обсуждение территориальных вопросов. — Ред.), СНБ вновь официально заявляет, что в рамках последней встречи обсуждались и в ходе периодических встреч, проводимых при необходимости, будут обсуждаться только вопросы пленных и без вести пропавших», — подчеркнули в СНБ Армении.

Как сообщало ИА Newstes, по инициативе Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей, отметили в администрации главы российского государства.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. При содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста стороны договорились провести обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих.