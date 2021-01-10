Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — известный астролог и телеведущая. Ее прогнозы помогают людям не сходить с тропы удачи в любой период. Не забывайте знакомиться с ее гороскопами, чтобы всегда оставаться на высоте.

На этой неделе нас ожидает много приятного и интересного. Дело в том, что планеты и звезды находятся в относительной гармонии, поэтому большинству из нас будет улыбаться удача, несмотря на недавно прошедшее соединение Сатурна и Юпитера. Это будет успешная неделя для всех, кто хочет изменить свою жизнь или измениться сам.

Овен

Овнам стоит поменять свое негативное отношение к родственникам и близким, если, конечно, оно имеется. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, почему нельзя оскорблять близких. Нужно стать добрее к окружающим и к себе самим, чтобы изменить свою жизнь, настроиться на правильный лад и привлечь много удачи. Также это будет довольно спокойный период на работе и в бизнесе, но пусть это спокойствие не усыпляет бдительность, так как могут происходить некоторые скрытые процессы — как благоприятные, так и не очень. Нужно смотреть в оба.

Телец

Тельцам стоит заняться изменением внешности, если они этого хотят. Можно смело записываться к парикмахеру, стилисту. Полезно будет кардинально сменить образ, купить новую одежду. Это повысит обаяние Тельцов, что даст им огромное преимущество в любовной сфере. Многие одинокие люди этого Знака смогут стать популярнее среди противоположного пола. Это должно принести свои плоды и финансовой сфере. Тельцам нужно лишь следовать законам Вселенной, которые не позволят окружающим управлять ими. С 11 по 17 число необходимо стремиться к самодостаточности.

Близнецы

Близнецам стоит следовать своим Зодиакальным жизненным принципам, чтобы не сесть в лужу. На этой неделе необходимо будет принимать важные решения, но для этого лучше не мешкать. Близнецов ожидают непростые дилеммы, так что порой их мощнейшая интуиция сослужит им отличную службу. Лучше временно отложить решение любовных вопросов, сфокусировавшись на работе и бизнесе. В конце недели можно отправляться на свидания либо посвящать себя семье, второй половинке. Полезным также будет общение в социальных сетях.

Рак

У Раков начинается период, когда все беды и проблемы могут остаться позади. В середине недели многие неурядицы разрешатся сами собой, усилится интуиция и появится новая мотивация. Раки станут более продуктивными, особенно в творческой сфере. Всем, кто хочет иметь крепкое здоровье, стоит обращать внимание на чистоту дома. Привязать к себе удачу поможет также следование десяти правилам успешного человека. Это будет крайне удачная неделя для новых начинаний, поездок, командировок. Не нужно торопиться — во всем стоит проявлять осторожность.

Лев

Львам необходимо научиться защищаться от энергетических вампиров. Если они хотят стать успешнее и сохранить удачу, им придется серьезно отнестись к выбору окружения. Звезды и планеты помогут Львам в определении токсичных людей. Возможно, представители данного Знака смогут узнать нечто не самое приятное о своих друзьях и знакомых. Самые продуктивные дни недели — четверг и пятница. Самый опасный и непредсказуемый день — понедельник. Львам стоит быть осторожнее в этот день, особенно тем, кто работает с людьми.

Дева

Девам на этой неделе стоит заняться поисками новых целей, жизненных задач и своего предназначения. В этом плане для них полезными будут шесть упражнений. С их помощью Девы смогут выйти на новый уровень, существенно увеличив шансы на обретение счастья. В финансовой сфере с четверга начнется очень благоприятное время, поэтому можно будет заняться шопингом. Плановые и внеплановые покупки принесут радость. В любовной сфере одиноких Дев ожидает много интересных поворотов.

Весы

Наиболее сложными днями недели для Весов станут понедельник и вторник. В этот период им стоит пользоваться простыми способами привлечения удачи по Знаку Зодиака. В период с 11 по 17 число не стоит забывать про отдых. Нельзя переутомляться, потому что это может привести Весов к большим проблемам со здоровьем и снижению продуктивности. На этой неделе нужно очень осторожно подходить к решению финансовых вопросов. Не стоит торопиться и поступать нечестно. Ложь наказуема и может стать причиной начала черной полосы.

Скорпион

Эта неделя очень благоприятна для финансовой активности, работы и бизнеса. Скорпионов могут посетить новые гениальные идеи. Мощная и гармоничная энергетика ночных светил говорит о том, что сейчас полезными будут ритуалы на богатство, духовные практики и медитации. Успех придет к тем Скорпионам, которые находятся в гармонии с самими собой. Сейчас лучше не слушать советы окружающих людей, особенно если они слишком навязчивы. Большой успех ожидает тех, кто не переоценивает свои возможности.

Стрелец

Стрельцы могут побыть самими собой. Это прекрасное время для занятий любимыми делами, общения с людьми. Поиски второй половинки для многих представителей этого Знака увенчаются успехом. Стоит строить отношения с верными Знаками Зодиака. Если понравившийся человек не входит в этот список, лучше не рисковать: это может привести к большим неурядицам в будущем. С другой стороны, у Стрельцов на этой неделе обострится шестое чувство, подпитываемое Ураном. Это значит, что многие спонтанные решения станут верными.

Козерог

У Козерогов может появиться ощущение, что они зашли в тупик. Не стоит переживать и бить тревогу, ведь всегда есть способы изменить свою жизнь, даже когда нет уверенности в том, что делать дальше. Козерогам стоит обратиться за помощью к своей мудрости и силе духа. Ночные светила помогут этим людям не потерять веру в себя. В отношениях с близкими и родственниками представителям этого Знака стоит проявлять больше заботы. Нельзя бросать на произвол судьбы самых дорогих людей. Им будет приятно ощутить внимание и любовь.

Водолей

Водолеям стоит все делать самостоятельно, особенно на работе. Лучше не просить никого о помощи, потому что вокруг может сконцентрироваться много токсичных людей. Нужно помнить о способах восстановления энергии после неприятного общения. Это очень полезно для всех, кто работает в большом коллективе или напрямую общается с клиентами. Звезды и планеты советуют Водолеям не нести домой негатив, полученный на работе. Это чревато серьезными конфликтами.

Рыбы

Рыбам стоит сфокусироваться на любовной сфере жизни. Период с 11 по 17 число идеально подходит для свиданий и поисков второй половинки. В привлечении любви им помогут сильные обряды. Не помешает немного уверенности и наличие инициативы. Нельзя ждать у моря погоды, особенно если вопрос касается счастья. Нужно идти ему навстречу. В работе и делах лучше проявлять самостоятельность и полную самоотдачу. Возможны повышения, похвала начальства, продвижение по карьерной лестнице.