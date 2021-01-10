Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Граждане Киргизии голосуют неохотно: явка достигла лишь 33%

Граждане Киргизии голосуют неохотно: явка достигла лишь 33%

По состоянию на 18.00 времени Бишкека на избирательные участки пришла примерно треть избирателей Киргизии. Об этом сообщает ЦИК республики.

На выборах президента проголосовали 33,13%, на референдуме по форме правления — 33,08%. Разница обусловлена тем, что избиратели имеют право проголосовать только по одному из вынесенных на голосование вопросов и проигнорировать другой.

Явка, конечно, не впечатляет. Но, во-первых, голосование еще не завершено, избирательные участки будут открыты до 20.00. Во-вторых, участия 30% избирателей достаточно, чтобы референдум был признан состоявшимся. По президентским выборам сложнее: чтобы обойтись без второго тура кандидат должен набрать более 50% голосов, а кандидатов на этих выборах много — 17 человек. Так что, вероятно, будет второй тур.

Напомним, на референдуме по форме правления избиратель должен отдать предпочтение одному из трех вариантов: парламентская республика, президентская республика или против всех. Кандидат в президенты Садыр Жапаров, настаивавший на этом референдуме, надеется, что народ согласится с необходимостью усилить власть главы государства.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Стала известна цена российского газа для Белоруссии
Стала известна цена российского газа для Белоруссии
Граждане Киргизии голосуют неохотно: явка достигла лишь 33%
Граждане Киргизии голосуют неохотно: явка достигла лишь 33%
Таро-прогноз на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 11 по 17 января 2021 года
В Британии рекорд по числу умерших от коронавируса с начала пандемии
В Британии рекорд по числу умерших от коронавируса с начала пандемии
В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия
В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия
Как привести себя в форму после праздников: любимые детоксы звезд
Как привести себя в форму после праздников: любимые детоксы звезд
Большинство ПЦР-тестов на COVID-19 в Украине оказались российскими
Большинство ПЦР-тестов на COVID-19 в Украине оказались российскими
5 законов Вселенной, о которых важно помнить в 2021 году
5 законов Вселенной, о которых важно помнить в 2021 году
В России за сутки зарегистрировано 22,8 тыс. заболевших Covid-19
В России за сутки зарегистрировано 22,8 тыс. заболевших Covid-19
Старый Новый год — 2021: отмечаем в ночь с 13 на 14 января
Старый Новый год — 2021: отмечаем в ночь с 13 на 14 января
В Тюмени при пожаре погибли 7 постояльцев пансионата для пожилых людей
В Тюмени при пожаре погибли 7 постояльцев пансионата для пожилых людей
Водителей будут по-новому предупреждать о дорожных камерах
Водителей будут по-новому предупреждать о дорожных камерах

Топ на сегодня

Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием США
Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили обмен пленными
Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили обмен пленными
Евросоюз более не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы
Евросоюз более не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли стала мамой во второй раз
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

Еще по теме

Явка на выборах в Госдуму приблизилась к 40 процентам
В Киргизии завершилось голосование на президентских выборах
На референдуме в Киргизии объявлены итоги ручного подсчета голосов
В Москве явка на выборах снизилась вдвое после 2011 года