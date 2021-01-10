Граждане Киргизии голосуют неохотно: явка достигла лишь 33%

Лидия Мартынова

По состоянию на 18.00 времени Бишкека на избирательные участки пришла примерно треть избирателей Киргизии. Об этом сообщает ЦИК республики.

На выборах президента проголосовали 33,13%, на референдуме по форме правления — 33,08%. Разница обусловлена тем, что избиратели имеют право проголосовать только по одному из вынесенных на голосование вопросов и проигнорировать другой.

Явка, конечно, не впечатляет. Но, во-первых, голосование еще не завершено, избирательные участки будут открыты до 20.00. Во-вторых, участия 30% избирателей достаточно, чтобы референдум был признан состоявшимся. По президентским выборам сложнее: чтобы обойтись без второго тура кандидат должен набрать более 50% голосов, а кандидатов на этих выборах много — 17 человек. Так что, вероятно, будет второй тур.

Напомним, на референдуме по форме правления избиратель должен отдать предпочтение одному из трех вариантов: парламентская республика, президентская республика или против всех. Кандидат в президенты Садыр Жапаров, настаивавший на этом референдуме, надеется, что народ согласится с необходимостью усилить власть главы государства.