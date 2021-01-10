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Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом

Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заразился коронавирусом. Об этом он написал в соцсетях.

«Сегодня получил положительный тест на ковид, — сообщил губернатор. — Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удалённо, постоянно нахожусь на связи. Еженедельную планерку завтра проведу в режиме видеоконференции».

В Ненецком автономном округе с начала пандемии зарегистрировано 815 случаев коронавируса, выздоровели 764 человека, смертельных исходов не было.

Юрию Бездудному 51 год. Он возглавляет НАО с прошлого года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом
Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом

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