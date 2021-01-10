Илон Маск хочет продать все свое имущество для колонизации Марса

Вадим Карасев

Основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире, Илон Маск заявил о намерении распродать все имущество, чтобы колонизировать Марс, пишет издание Business Insider.

Бизнесмен объяснил своё решение тем, что заселение Марса требует больших финансовых вложений. Также он хочет продемонстрировать серьезность своих намерений по строительству автономного города на Красной планете.



"Фактически, у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь", — сказал Маск.

По данным агентства Bloomberg, Илон Маск обошел Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира и теперь его состояние оценивается в 188,5 миллиарда долларов.

Ранее Ruposters писал, что Илона Маска уличили в планах создать инопланетное правительство.

