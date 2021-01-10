Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Илон Маск хочет продать все свое имущество для колонизации Марса

Илон Маск хочет продать все свое имущество для колонизации Марса

Основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире, Илон Маск заявил о намерении распродать все имущество, чтобы колонизировать Марс, пишет издание Business Insider.

Бизнесмен объяснил своё решение тем, что заселение Марса требует больших финансовых вложений. Также он хочет продемонстрировать серьезность своих намерений по строительству автономного города на Красной планете.

"Фактически, у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь", — сказал Маск.

По данным агентства Bloomberg, Илон Маск обошел Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира и теперь его состояние оценивается в 188,5 миллиарда долларов.

Ранее Ruposters писал, что Илона Маска уличили в планах создать инопланетное правительство. 

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Жителям Омска отключили отопление в 15-градусный мороз для профилактики
Жителям Омска отключили отопление в 15-градусный мороз для
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу с начала года
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу
Илон Маск хочет продать все свое имущество для колонизации Марса
Илон Маск хочет продать все свое имущество для колонизации Марса
Российские вакцины защищают и от нового штамма тоже — эксперт
Российские вакцины защищают и от нового штамма тоже — эксперт
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная страсть", "Дьявол в деталях" и не только
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Лукашенко считает, что цена на российский газ могла бы быть "более справедливой"
Лукашенко считает, что цена на российский газ могла бы быть "более
Блузы с жабо, корсеты и demi couture: смотрим новые коллекции российских брендов
Блузы с жабо, корсеты и demi couture: смотрим новые коллекции
Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом
Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом

Топ на сегодня

Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год
Правительство России установило величину прожиточного минимума
В Киргизии пройдут выборы президента
В Киргизии пройдут выборы президента
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева

Еще по теме

Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Илон Маск предсказал начало эры беспилотных авто
Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes