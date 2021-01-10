Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд

Анастасия Иванова

Илон Маск всего за сутки стал богаче на 14,5 млрд долларов, и теперь его состояние оценивается в 209 млрд. долларов, говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.Глава Tesla и SpaceX возглавил этот список 8 января, благодаря росту акций компании по производству электромобилей. Он подвинул с первого места главу Amazon Джеффа Безоса, державшего лидерство последних три года, состояние которого сейчас – 186 млрд. долларов. Тройку лидеров замыкает основатель Microsoft Билл Гейтс со 134 млрд. долларов.Американский бизнесмен и инженер уже заявил о намерении продать свое имущество ради осуществления мечты о покорении Марса. В интервью изданию Business Insider он рассказал, что хочет построить город на красной планете, а также доказать всему миру, что решительно настроен на колонизацию Марса."Фактически, у меня не останется имущества, имеющего денежную стоимость, не считая акций компаний. При возникновении напряженных ситуаций на работе, я лучше просто переночую прямо на фабрике или в офисе. Очевидно, что если там будут мои дети — им необходимо какое-то место. Я просто арендую жилье или еще что-нибудь", – отметил он.О том, что слова не расходятся с делом, свидетельствует продажа Маском нескольких дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе трех соседних домов в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе и поместье, ранее принадлежавшее актеру Джину Уайлдеру.Пресса не исключает, что он продает недвижимость в Калифорнии в рамках переезда в Техас, где нет подоходного налога. Однако у миллиардера – свое объяснение:"Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и многопланетным видом. И потребуется много ресурсов, чтобы построить город на Марсе. Я хочу иметь возможность внести как можно больший вклад в развитие города на Марсе".Основатель SpaceX заявил, что к 2050 году планирует отправить на Марс 1 миллион человек и построить флот из 1000 звездолётов, чтобы переправить их туда.