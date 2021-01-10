Иранские нефтетанкеры подошли к портам Сирии и Венесуэлы

Анастасия Иванова

Иранские танкеры с нефтью и бензином достигли берегов Сирии и Венесуэлы. По данным портала Tanker Trackers, который в онлайн-режиме отслеживает передвижения торговых судов, а также отгрузку и хранение сырой нефти, иранский танкер с двумя миллионами баррелей сырой нефти пересёк Суэцкий канал и, вероятно, прибудет в сирийский порт Баниас в ближайший понедельник, передаёт сегодня, 10 января, новостное агентство Mehr.

Согласно информации, в Венесуэлу прибывают три иранских танкера — Forrest, Fortune и Foxon — с общим объёмом бензина 130 миллионов литров.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что 10 иранских танкеров с партией бензина отправились в Венесуэлу. Обычно иранским танкерам требуется 45 дней, чтобы добраться до Венесуэлы, обогнув Южную Африку, и другие иранские танкеры, помимо указанных трёх, как ожидается, вскоре пересекут чёрный континент.

По данным Tanker Trackers, эти торговые суда обычно перевозят венесуэльскую тяжёлую сырую нефть, предназначенную для азиатских стран, после разгрузки иранского бензина в портах Боливарианской Республики.

Как сообщало ИА Newstes, жители Венесуэлы уже много месяцев живут в условиях жёсткого энергетического кризиса. Собственные НПЗ удовлетворяют лишь половину потребностей южноамериканской страны. Несмотря на угрозы со стороны Соединённых Штатов, Иран ранее отправлял несколько караванов с топливом в Венесуэлу.