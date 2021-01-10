Юрист предупредил о штрафах за выращивание картошки

Вадим Карасев

Выращивание картофеля из "нелегальных" семян для дальнейшей продажи считается административно наказуемым деянием, сообщил агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

По его словам, статья КоАП "Нарушение установленных правил производства, обработки, сбыта, хранения, транспортирования и употребления семян сельскохозяйственных растений" обязывает приобретать посевной материал, специально выращенный с целью посадки, только в предназначенных для этого магазинах. Нарушение повлечет штраф 500 рублей для граждан, 500–1000 рублей — для должностных лиц, 5000–10000 рублей — для юрлиц.

"Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям", — пояснил Редин.

Дачникам и фермерам, которые сажают картошку для себя, ничего не угрожает, считает юрист. Кроме того, он уверен, что никто не будет проверять происхождение семян у частных продавцов на рынке.