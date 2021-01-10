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Как и чем надо удобрять черную смородину весной?

Как и чем надо удобрять черную смородину весной?

При надлежащем уходе черная смородина будет давать стабильно высокие урожаи. Одна из основ ухода за этим неприхотливым ягодником – это внесение подкормок. Именно достаточное количество питательных веществ даст кустарнику силы для обильного плодоношения.

Важно соблюдать график внесения удобрений, чтобы кусты получили максимум пользы. Самую первую подпитку проводят рано весной, практически сразу после схода снега.

Первое удобрение

Первую подкормку важно успеть внести очень рано весной еще до распускания первых листьев. Питательные вещества должны проникнуть к корням, чтобы растение смогло усвоить их и дать пышную зеленую массу.

Если осенью смородина была хорошо заправлена удобрениями, весной можно ограничиться внесением азотосодержащих подпиток. Это:


селитра кальциевая;
аммиачная селитра;
мочевина.

Причем для кустарника до четырехлетнего возраста необходимо расходовать достаточно много мочевины – до 40 г. Если кусты уже взрослые, вносят два раза за весну мочевину по 30 г.


Удобрения тщательно растворяют в воде, чтобы ни в коем случае не оставались гранулы. Дело в том, что в виде раствора питание сразу же поступит к корням. Нельзя превышать дозировку, иначе удобрение обожжет корни, и кустарник начнет болеть.

Вместе с азотосодержащими удобрениями в это же время смородину полезно подпитать и органикой. Садоводы вносят под ягодники куриный помет и зеленые настои, разводя эти удобрения 1:10 водой.

Полезно вносить и навоз, но его необходимо растворять в воде в соотношении 1:4. Из минеральных препаратов, которые необходимы черной смородине весной, вносят до 20 г фосфора, до 10 г калия и 10 г чистого азота.

Вторая подпитка

Через две недели после первого внесения удобрений смородину подкармливают второй раз. Можно использовать сульфат калия, растворяя 1 ст. л. в ведре воды. Можно просто смешивать сульфат калия и перегной, и высыпать не толстым слоем под каждый куст.

Важно для смородины использовать исключительно хорошо перегнивший навоз.

Третья подпитка

Еще через две недели после второй подпитки смородину удобряют третий раз. На этот раз нужны внекорневая подкормка. Кусты опрыскивают раствором мочевины. Для приготовления раствора 10 г удобрения разводят в 10 л воды. Кусты тщательно орошают. На этом внесение подкормок весной под черную смородину заканчивается.

В следующий раз черную смородину удобряют уже после снятия ягод, чтобы поддержать кустарник после плодоношения.

# Интересное
По материалам: planktons

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