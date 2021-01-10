Как привести себя в форму после праздников: любимые детоксы звезд

Вадим Карасев

Прежде чем менять рацион и садиться на диету, обязательно проконсультируйтесь с врачом, изучите противопоказания и не экспериментируйте с собственным здоровьем.После многодневного застолья с майонезными салатами, алкоголем и сладкими угощениями, которыми сопровождаются новогодние праздники, организм так и требует избавиться от лишнего. На помощь придут опытные в этом деле звезды, которые знают наверняка, как быстро сбросить парочку случайно набранных килограммов (и мы сейчас не про навыки фотошопа). От рецептов любимых смузи западных знаменитостей для детокса до лимонной диеты — собрали самые действенные диетхаки.

Master Cleanse, или Лимонадный детокс от Бейонсе

Систему Master Cleanse, или лимонную диету изобрел в 1940-х натуропат Стэнли Борроуз. Рацион на этой экстремальной диете состоит только из смеси воды (горячей или холодной), лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца (выпивать 6—12 стаканов в день). Так питаться нужно в течение 10 дней подряд. Можно отклониться от плана, только выпив чай ​​с кофеином. Как уверяют создатели Master Cleanse, организм, а в частности, толстая кишка очищается за счет воды.





Когда Бейонсе нужно влезть в узкий концертный наряд, она садится на эту диету. Последний раз певица похудела на 10 килограммов менее чем за две недели благодаря такому коктейлю: так она готовилась к съемкам в фильме "Девушки мечты".

Однако не спешите закупаться лимонами! Врачи предупреждают, что такая жесткая диета может вызвать дефицит витаминов и минералов, недостаток мышечной массы, усталость и дефицит калорий! А значит, прежде всего нужно проконсультироваться со специалистом по питанию.

Детокс-диета от Гвинет Пэлтроу

Диета под названием Clean была разработана и создана Алехандро Юнгером из Уругвая. Она представляет собой трехнедельную диету, которая, как утверждается, помогает похудеть и сформировать более здоровые пищевые привычки, одновременно устраняя любой ущерб, который можно было нанести своему телу в результате предыдущих чисток организма. Ее поклонницей уже много лет является Гвинет Пэлтроу.





Актриса исключает из рациона глютен, сахар, сою, яйца, алкоголь, кофеин, молочные продукты, кукурузу, помидоры, белый рис, моллюсков, баклажаны, перец и картошку. Гвинет не завтракает, на обед ест низкоуглеводную пищу (обычно это легкий салат с каким-то источником белка: нежирной рыбой, авокадо или семенами), а вот за ужином позволяет себе все, что хочется (в пределах разрешенных продуктов, конечно).

Я делаю много блюд из курицы, пасту, а для детей часто готовлю стир-фрай. У меня в холодильнике всегда есть приготовленный бурый рис. За две минуты я могу нарезать овощи, сделать вкусный соус — и ужин готов,

— говорила звезда.

Сторонники "чистой диеты" также должны принимать различные травяные добавки. Считается, что они помогут восстановить стенки кишечника. Как таковой детокс звезда устраивает лишь раз в год. Делает себе коктейли из козьего молока и трав, которые чистят организм от паразитов. Курс длится 8 дней, в это время нельзя пить и есть ничего, кроме молока с травами.

Опра Уинфри и ее 21-дневный детокс

Телеведущая на 21 день ограничивает потребление кофеина, сахара, алкоголя, глютена и продуктов животного происхождения. Хотя этот тип детокса немного сложнее, чем употребление шести соков в день, он дает длительные результаты и помогает изменить образ жизни, а не просто сбросить парочку килограммов. В течение трех недель Опра делилась с читателями своего блога впечатлениями о том, как проходит процесс очищения.





Не сказать, что я стала приверженцем веганства... Но я начала думать о том, что ем и почему. Такой детокс помог мне очистить организм и похудеть,

— рассказала она.

Алисия Сильверстоун и "добрая диета"

В 2009 году актриса вместе с Викторией Пирсон написала книгу "Добрая диета". В ней Алисия рассказала, как отказ от мясных и молочных продуктов и переход к веганскому образу жизни укрепили ее здоровье. Считается, что "добрая диета" способствует быстрой и легкой потере веса, очищению кожи, приливу энергии и нормализации пищеварения. Сильверстоун выделяет "плохие" продукты (мясо, молочные продукты, белый сахар и полуфабрикаты) и "хорошую пищу", к которой причисляют цельнозерновые продукты, белки и овощи.





Я хочу, чтобы мою книгу прочитали люди, которые считают, что они никогда не смогут быть вегетарианцами. Они поймут, что в действительности здесь нет ничего сложного, им не придется кардинально меняться,

— говорила в одном из интервью актриса.

Вот так выглядит типичное меню на день:

— завтрак: стакан свежевыжатого грейпфрутового сока и злаки, заправленные соевым молоком;

— перекус: ягоды, соевый йогурт;

— обед: суп из овощей, вареная кукуруза или грибы, ржаной хлебец;

— перекус: орехи, ягоды;

— ужин: сыр тофу или немного риса.

Меган Фокс и яблочный уксус

Меган Фокс уверена, что яблочный уксус помогает сохранить отличное самочувствие. Актриса прочитала, что такой способ похудения использовала египетская царица Клеопатра. Считается, что этот ингредиент, который еще называют природным антибиотиком, повышает энергию, избавляет от похмелья, помогает в лечении аллергии и простуды, удаляет темные пятна на эмали зубов и контролирует уровень сахара в крови. Имейте в виду, что просто пить уксус нельзя! Он может, наоборот, повредить эмаль из-за высокого уровня кислотности, поэтому всегда обязательно разбавляйте его водой (разводите его в пропорции 2 чайные ложки уксуса на 330 мл воды). Также некоторые косметологи уверены, что яблочный уксус придает коже сияние.





Меган пила это средство за полчаса до приема пищи три раза в день: утром, днем и вечером. Также звезда использует его для заправки салатов. При проблемах с печенью настоятельно не рекомендуем проводить подобные эксперименты.

Смузи из смеси ягод и овощей от Джессики Альбы

Актриса назвала свой фирменный коктейль "Зеленый монстр". Звезда готовит его из капусты (этот овощ питательный и низкокалорийный), клубники (богата клетчаткой, что помогает дольше оставаться сытой), малины (исследования показывают, что малина может повысить метаболизм), греческого йогурта и меда (в нем меньше калорий, чем в обычном сахаре).





Ингредиенты:

— 2 стакана сырой капусты (можно заменить шпинатом);— 1/3 стакана малины;— 1/3 стакана клубники;— 200 граммов греческого йогурта (без добавок);— 1 столовая ложка меда или патоки.

Смешайте все ингредиенты, добавляя воду по мере необходимости, чтобы облегчить процесс.

Веганский вишневый смузи от Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон — одна из тех звезд, с которых так и хочется брать пример во всех отношениях. Мы также в восторге от ее любимого смузи.





Этот напиток похож на молочный коктейль, богатый клетчаткой и белком. Он отлично подойдет для завтрака, а также станет отличным лакомством после тренировки. Я готовлю его из вишни и грецких орехов, которые известны своими противовоспалительными свойствами и успокаивают боли в мышцах,

— сказала актриса в интервью Popsugar.





Ингредиенты:

— 1/2 стакана воды;— 1 ложка веганского протеинового порошка;— 1/2 банана;— 1 стакан замороженной вишни;— 1/2 столовой ложки порошка корня перуанской маки (маку в капсулах, порошках, экстрактах и жидкой форме можно найти в магазинах правильного питания и аптеках);— 1/2 столовой ложки молотого льняного семени;— 1—2 капли стевии;— 5 грецких орехов;— лед.

Поместите все ингредиенты в блендер и перемешайте до однородной массы. В порции — 340 калорий. Такой напиток полон белка, макроэлементов, которые, как показали исследования, продлевают чувство сытости, ускоряют обмен веществ и (что, возможно, наиболее важно) помогают нашему организму не терять мышечную массу при сжигании жира.

Леа Мишель и ее смузи из авокадо

Актриса любит готовить зеленый напиток, сделанный из капусты, черники, яблока, авокадо и льда. По ее словам, она использует исключительно самые свежие ингредиенты с местного фермерского рынка. Антиоксиданты, которые содержатся в ягодах, борются со свободными радикалами, а авокадо, насыщенное полезными для сердца жирами, поможет не проголодаться до самого обеда.





Смузи для плоского живота от Миранды Керр

Австралийская супермодель поделилась своим любимым рецептом смузи в видео для интернет-магазина Net-a-Porter.

Для максимальной энергии и жизненных сил у меня есть утренний коктейль. Это смузи, который действительно богат питательными веществами, витаминами и минералами. Берете стакан кокосового молока холодного отжима и стакан кокосовой воды. А затем добавляете по столовой ложке каждого ингредиента: порошка асаи (который является мощным источником антиоксидантов), ягод годжи, спирулины, какао, маки, семян чиа и полторы столовых ложки веганского рисового протеина. Перемешиваете — и готово!

— говорила звезда.





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