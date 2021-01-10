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Каким текстилем оббить мягкую мебель. Критерии выбора

Каким текстилем оббить мягкую мебель. Критерии выбора

В большом разнообразии обивок: велюр, микровелюр, флок, шенилл, жаккард, кожа или искусственная замша.  Важно разобраться какие именно критерии выбора существуют. Изучив все аргументы и рекомендации продавцов и производителей стоит самим сделать вывод какой обивочный текстиль выбрать.

Содержание


1 Виды обивочных покрытий по рейтингу выбора
1.1 Флок
1.2 Рогожка
1.3 Шенилл
1.4 Жаккард
1.5 Велюр
1.6 Гобелен
2 Экокожа

Виды обивочных покрытий по рейтингу выбора

По многочисленным отзывам покупателей из всего многообразия представленных на рынке отделочных покрытий составлен рейтинг самых востребованных видов. К ним относятся:

Флок

Недорогая бархатистая обивочная ткань для мягкой мебели с длительным сроком эксплуатации. В состав входит натуральное волокно хлопок -35%, синтетика – 65%. «Антикоготь», главное отличительное свойство. Нетканую основу материала не поддающуюся когтям и другим механическим воздействиями оценили любители содержать животных дома.

Рогожка

Особо плотная с мелким плетением ткань без рисунка. Состоит из нитей, изготовленных из грубого волокна, которые сберегают строгую форму материала. Обладает износостойкостью и не подлежит сложному уходу.


Шенилл

Тип нити по-французски означает «гусеница», которая по своей ворсистой поверхности смахивает на мохнатое насекомое. По составу ткань содержит 50 на 50 процентов натуральную и синтетическую основу, а ворс начесывается на основу нити. Влагостойкая, прочная поверхность не требует специальной обработки.

Жаккард

Красивая с эффектными орнаментом ткань имеет много разнообразных узоров и расцветок. Прочное с долгим сроком службы покрытие можно подобрать на любой вкус.

Велюр

Мягкая с бархатистым ворсом ткань изготавливается из хлопка или шерсти. Расположение ворса определяется теснением, которое бывает вертикальным или приглаженным. Ворсинки укладывают в разные стороны по трафаретам образуя разные рисунки теснения. Волокна материалов обладают антиаллергенными и антистатическими качествами и имеют долгий срок службы.

Гобелен

Натуральная ткань, разнообразных тематических рисунков имеет разнообразные варианты по расцветкам и орнаментам. Ее рекомендуют использовать не только для оформления мягкой мебели, но и в интерьере в виде покрытия стен и других предметов так, как ткань имеет свойства принимать разные формы. Внешне привлекательная она обладает долговечностью.

Экокожа

Ткань, в основе которой лежит хлопок, отличается от искусственной кожи тем, что нанесенный на поверхность пористый полиуретан делает внешний вид поверхности почти схожим с натуральной кожей, но обладает дышащим свойством и более выносливыми характеристиками.

Важно! При выборе каким текстилем оббить мягкую мебель важно обращать внимание не только на цветовую гамму и дизайн, но и оценивать качество ткани, материал изготовления, цену и другие критерии выбора.

# Интересное
По материалам: planktons

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