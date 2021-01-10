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Королева Елизавета получила прививку от коронавируса

Королева Елизавета получила прививку от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский накануне, 9 января, получили прививки от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Сейчас 94-летняя королева и 99-летний принц Филипп живут в своей резиденции в Виндзоре, куда переехали почти в самом начале пандемии. Прививки им поставил личный медик королевской семьи.

Елизавета пожелала, чтобы о её вакцинации сообщили публично. Это должно положить конец спекуляциям: дело в том, что вакцинация в Великобритании стартовала больше месяца назад, и граждане страны удивлялись, почему королева не ставит прививку.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в Великобритании остается очень тяжелой. По данным Worldometers.info, накануне, 9 января, в королевстве было зарегистрировано почти 60 тыс. случаев коронавируса, скончались свыше тысячи человек за сутки. Всего в стране выявлено свыше 3 млн заболевших. В Лондоне из-за переполненных больниц введен режим ЧС. В стране действует уже третий национальный локдаун и продлится он как минимум до середины февраля.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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