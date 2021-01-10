Лондонскому метро исполняется 158 лет

Влада Некрасова

Ровно 158 лет назад, 10 января 1863 года, в Лондоне открылась первая в мире линия самого старого метро. Ветку так называемой внеуличной железной дороги построила фирма Metropolitan Railway.

Длина старейшей в мире линии метрополитена составляла 3,6 км. На всем протяжении линии находилось семь станций. Железнодорожная линия метрополитена предназначалась для передвижения поездов с паровой тягой. Поезда работали на угле. Копоть от угля доставляла мало удовольствия, делая пассажиров черными.

И все же новый вид транспорта пользовался большой популярностью. Только в день открытия линии 10 января 1863 года метрополитеном с удовольствием воспользовались почти тридцать тысяч жителей британской столицы.

Сегодня весь метрополитен разделен на тарифные зоны, всего их шесть. В зависимости от количества пересекаемых зон, варьируется и стоимость билета.

День 10 января в истории

Лондонское метро сегодня перевозит более миллиарда пассажиров в год. Сеть лондонского метрополитена состоит из 11 линий, метро насчитывает 270 станций, а длина путей превышает 250 миль (более 400 километров).

Подземка соединяется с различными железнодорожными службами и развозит пассажиров в близлежащие районы. К системе Лондонского метро относится также и беспилотное «Легкое метро», которое доставляет пассажиров через Темзу и соседние районы.