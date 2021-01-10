Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька

Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька

Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька
Александр Лукашенко назвал себя белкой и поделился с журналистами, что привык, когда его все зовут Батька.

Об этом он рассказал в передаче Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия-1.

«Человек привыкает ко всему. Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее, нет. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь», — сказал Лукашенко.
Он заявил, что у президента нет начала и окончания рабочего дня.

«Потому что бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды. Ну, честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов», — сказал он.

Лукашенко также рассказал, что привык к тому, что его называют Батькой.

«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька. Я привык к этому», — сказал он.

В Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов не прекращаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который единолично правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые средства массовой информации.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Жителям Омска отключили отопление в 15-градусный мороз для профилактики
Жителям Омска отключили отопление в 15-градусный мороз для
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу с начала года
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу
Илон Маск хочет продать все свое имущество для колонизации Марса
Илон Маск хочет продать все свое имущество для колонизации Марса
Российские вакцины защищают и от нового штамма тоже — эксперт
Российские вакцины защищают и от нового штамма тоже — эксперт
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная страсть", "Дьявол в деталях" и не только
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Лукашенко считает, что цена на российский газ могла бы быть "более справедливой"
Лукашенко считает, что цена на российский газ могла бы быть "более
Блузы с жабо, корсеты и demi couture: смотрим новые коллекции российских брендов
Блузы с жабо, корсеты и demi couture: смотрим новые коллекции
Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом
Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом

Топ на сегодня

Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год
Правительство России установило величину прожиточного минимума
В Киргизии пройдут выборы президента
В Киргизии пройдут выборы президента
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева

Еще по теме

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
Песков: Больше всего Путин не любит ложь и некомпетентность
Кадыров рассказал о мечте оставить пост главы Чечни
Песков назвал «удачей всей жизни» работу с Путиным