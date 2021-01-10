Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька

Алексей Вольцев

Александр Лукашенко назвал себя белкой и поделился с журналистами, что привык, когда его все зовут Батька.Об этом он рассказал в передаче Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия-1.«Человек привыкает ко всему. Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее, нет. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь», — сказал Лукашенко.Он заявил, что у президента нет начала и окончания рабочего дня.«Потому что бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды. Ну, честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов», — сказал он.Лукашенко также рассказал, что привык к тому, что его называют Батькой.«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька. Я привык к этому», — сказал он.В Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов не прекращаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который единолично правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые средства массовой информации.