Лукашенко считает, что цена на российский газ могла бы быть "более справедливой"

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1", что цена на российский природный газ могла бы быть "более справедливой".

По словам политика, цена газа для Белоруссии сейчас составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. Лукашенко добавил, что не выносил этот вопрос на обсуждение с президентом РФ Владимиром Путиным и не собирается этого делать в будущем.

"Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", — отметил глава РБ.

В конце минувшего года был подписан протокол о порядке формирования цен при поставке газа в Белоруссию в 2021 году​​​. В 2020 году стоимость газа составляла 127 долларов за тысячу кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.

Ранее Ruposters писал, что Россия и Белоруссия согласовали объемы поставок нефти на 2021 год.