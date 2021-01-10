Лунный день сегодня 10 января 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергия постоянно меняется. Это происходит из-за смены фаз Луны и ее положения относительно Зодиакальных созвездий. Астрологи рассказали о том, что нас ждет в это воскресенье и каким будет настроение ночного светила.

Нас ожидает позитивное завершение недели. Все несчастья, возникающие сегодня, кратковременны, так что не стоит принимать их близко к сердцу. Они быстро пройдут и не оставят следа в вашей душе. Чтобы наверняка избавиться от негативных мыслей, вы можете воспользоваться дыхательной техникой Пранаяма. Она поможет пробудить внутренние силы.

Фаза Луны: начинается 27 лунный день, Луна продолжает убывать и входит в Знак Стрельца. Это не самое лучшее сочетание, однако день нельзя назвать неблагоприятным.

Магнитные бури 10 января: магнитных бурь сегодня не ожидается. Солнце было спокойным последние пару дней.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

шопинг в интернете;общение;семейные встречи и дела;романтика;поездки.уединение;самокопания;ссоры.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru сообщают, что энергии будет много, поэтому ее излишки стоит направить в нужное русло — например, на домашние дела. Если не будет никакого желания делать уборку, то лучше и не приступать к этому. День прекрасно подходит для ремонта, перестановки мебели и покупки новых аксессуаров для дома. Все это отлично скажется на энергетике вашего жилища.

Что надеть в это воскресенье

Описать сегодняшний день можно тремя словами: стремительность, открытость и любовь. Наилучшим образом все это отражают следующие оттенки в одежде: белый, зеленый, желтый, голубой. Именно эти цвета стоит выбирать в качестве основы.

Дополнить образ помогут украшения из платины или золота. Они отлично подействуют как на женскую энергетику, так и на мужскую. Также сегодня можно отдавать предпочтение таким камням, как хризолит, гранат и рубин.

Любовь и отношения в 27 лунный день

Все дела, связанные с семьей, пройдут удачно. Это идеальное время для совместных дел, походов к родственникам, семейного застолья, развлечений. Все те, кто будет рядом с близкими, сможет провести день благоприятно, а вот одиночкам придется нелегко. У многих из них появится необъяснимое чувство тревоги.





Общение с окружающими будет плодотворным. Прощайте обиды, дайте старым ранам возможность затянуться — не думайте о плохом и не поднимайте острые темы. Астрологи советуют устроить романтический вечер со второй половинкой. Можно вместе оправляться в путешествие, заниматься делами.

Финансы и работа 10 января

Когда убывающая Луна встречается со Стрельцом, у людей появляется непреодолимое стремление к получению новых знаний. Большие успехи ждут студентов и школьников, а также всех, кто проходит курсы или вникает в новую работу. Любая работа с информацией будет полезна.

Можно изучать иностранные языки, покупать новые книги. В целом 27 лунный день благоприятен для любых начинаний. Претворяйте в жизнь все, что вы откладывали на потом. Настало время двигаться вперед. Вечером можно заняться шопингом, но лучше делать покупки в интернете.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна стабильна и слаба, но Стрелец меняет все кардинально. Позитивная энергетика бьет ключом, поэтому день прекрасно подходит для работы и для активного отдыха. Также день неразрывно связан с семейными узами, с кровным родством. Можно заняться духовными практиками, углубиться в самопознание, но только не слишком сильно.