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На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск

На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Тучи над компанией CD Projekt продолжают сгущаться. Нью-йоркская адвокатская фирма Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz объявила, что подала коллективный иск против создателей Cyberpunk 2077 из-за спорного состояния готовой игры.

Истцами по новому иску объявлены все владельцы американских акций CD Projekt, которые купили их в период с 16 января по 17 декабря 2020 года включительно. Их призывают немедленно связаться с адвокатами, чтобы присоединиться к процессу.

Новый иск — уже четвёртый, поданный против CD Projekt из-за плачевного технического состояния некоторых версий Cyberpunk 2077. Ранее аналогичные коллективные иски уже подали конторы Schall Law, Rosen Law и Bragar Eagel & Squire.
Разработчиков обвиняют в искажении фактов, которые привели к возврату средств, запятнанной репутации студии и, соответственно, убыткам держателей акций. Представители CD Projekt воздерживаются от комментариев после того, как заверили в том, что будут сражаться до конца.

После не самой удачной премьеры акции CD Projekt продолжают падать. Они уже потеряли треть своей предрелизной стоимости и в настоящее время оцениваются в 65 долларов, в то время как максимальный курс достигал 130 долларов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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