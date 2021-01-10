Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год

Анастасия Иванова

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2021 год.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, распространенном 9 января, его размер составит 11 653 рубля.

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — уточнили в правительстве.

Там также подчеркнули, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Изменилась также и методика его расчета.

Если раньше величина прожиточного минимума определялась исходя из стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для того, чтобы определить нужду граждан в предоставлении государственной поддержки — социального контракта, пособия на ребенка в возрасте до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.

Отметим, что закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».

Как уточняет ТАСС, в результате размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (ранее — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

Как сообщало ИА Newstes, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в наступившем году приоритетной задачей правительства будет восстановление рынка труда в стране.