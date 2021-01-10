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Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год

Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2021 год.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, распространенном 9 января, его размер составит 11 653 рубля.

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — уточнили в правительстве.

Там также подчеркнули, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Изменилась также и методика его расчета.

Если раньше величина прожиточного минимума определялась исходя из стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для того, чтобы определить нужду граждан в предоставлении государственной поддержки — социального контракта, пособия на ребенка в возрасте до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.

Отметим, что закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».

Как уточняет ТАСС, в результате размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (ранее — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

Как сообщало ИА Newstes, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в наступившем году приоритетной задачей правительства будет восстановление рынка труда в стране.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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