Путин провел совещание по ситуации в Нагорном Карабахе

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждались вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Кремля.

Согласно сообщению, в преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном российский лидер провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе.

Путин 11 января обсудит с Алиевым и Пашиняном реализацию заявления по Карабаху

В совещании приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В ходе совещания также обсуждался вопрос обеспечения безопасности в новогодние праздники.

Ранее в Кремле сообщили, что в Москве 11 января пройдут трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Планируется рассмотреть ход реализации совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.