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Российские вакцины защищают и от нового штамма тоже — эксперт

Российские вакцины защищают и от нового штамма тоже — эксперт

Российские вакцины от коронавируса защитят граждан от любых новых штаммов Covid-19. Об этом заявил сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый.

«По мнению учёных, вирусологов и экспертов, российские вакцины способны противостоять мутациям коронавируса, включая новый штамм, обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется», — пояснил доктор.

Антиген — это любое вещество, которое организм считает чужеродным или потенциально опасным и против которого вырабатываются антитела.

Круглый напомнил:

«Чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее сможем остановить распространение инфекции».

Напомним, уже более 800 тыс. россиян получили прививку от коронавируса.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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