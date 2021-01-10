Российские вакцины защищают и от нового штамма тоже — эксперт

Влада Некрасова

Российские вакцины от коронавируса защитят граждан от любых новых штаммов Covid-19. Об этом заявил сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый.

«По мнению учёных, вирусологов и экспертов, российские вакцины способны противостоять мутациям коронавируса, включая новый штамм, обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется», — пояснил доктор.

Антиген — это любое вещество, которое организм считает чужеродным или потенциально опасным и против которого вырабатываются антитела.

Круглый напомнил:

«Чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее сможем остановить распространение инфекции».

Напомним, уже более 800 тыс. россиян получили прививку от коронавируса.