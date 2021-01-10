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СМИ: Вице-президент США Пенс готов отстранить Трампа от власти

СМИ: Вице-президент США Пенс готов отстранить Трампа от власти

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к конституции, позволяющей ему и большинству членов кабинета отстранить президента от власти, сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкий к вице-президенту источник.

Пенс, как утверждает собеседник телеканала, сохранил этот вариант на случай, если американский лидер Дональд Трамп станет «более нестабильным».

По словам источника, на этой неделе стало ясно, что этот вариант возможен.

Поправку приняли после убийства президента Джона Кеннеди. Она направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают главе государства ни исполнять свои обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить в отставку.

В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.

После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.

Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным вашингтонской полиции, в результате протестов погибли пять человек.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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