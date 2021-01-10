Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены

Анастасия Иванова

Спасатели завершили поисковые работы в месте схода лавины у горнолыжного курорта «Гора Отдельная» под Норильском после нахождения тела последнего пропавшего.

Как рассказали журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в поисках были задействованы около 250 человек.

В состав группировки кроме волонтеров входили: отряд Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС, сотрудники Красноярского авиационно-спасательного центра и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Работы продолжались более суток.

Напомним, что ранее под снежной массой обнаружили тело мужчины, а также полуторагодовалого ребенка. До этого спасатели достали из-под снега женщину без признаков жизни и подростка в тяжелом состоянии. Известно, что все погибшие и пострадавший — члены одной семьи.

После того как тело главы несчастного семейства был найдено, следователи СКР переквалифицировали уголовное дело о гибели и травмировании людей во время схода лавины в Норильске на более тяжкую статью — часть 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

В свою очередь местные власти предупредили жителей Норильска о том, что угроза схода лавин в пригородных районах сохраняется. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте норильской мэрии.

«Управление ГО и ЧС города Норильска информирует: в связи с угрозой схода снежных лавин ограничить передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах», — говорится в сообщении.

Городские власти также призвали быть внимательными в связи с появлением опасных диких животных на окраинах жилой зоны района Кайеркан.

Как сообщало ИА Newstes , лавина в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» в Красноярском крае сошла вечером 8 января. Снежная масса накрыла шесть гостевых домиков, которые не принадлежали комплексу и сдавались внаем.

В одном из них находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что два человека выбрались из-под снега самостоятельно, однако получили различные травмы.