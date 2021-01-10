Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены

Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены

Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены

Спасатели завершили поисковые работы в месте схода лавины у горнолыжного курорта «Гора Отдельная» под Норильском после нахождения тела последнего пропавшего.

Как рассказали журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в поисках были задействованы около 250 человек.

В состав группировки кроме волонтеров входили: отряд Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС, сотрудники Красноярского авиационно-спасательного центра и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Работы продолжались более суток.

Напомним, что ранее под снежной массой обнаружили тело мужчины, а также полуторагодовалого ребенка. До этого спасатели достали из-под снега женщину без признаков жизни и подростка в тяжелом состоянии. Известно, что все погибшие и пострадавший — члены одной семьи.

После того как тело главы несчастного семейства был найдено, следователи СКР переквалифицировали уголовное дело о гибели и травмировании людей во время схода лавины в Норильске на более тяжкую статью — часть 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

В свою очередь местные власти предупредили жителей Норильска о том, что угроза схода лавин в пригородных районах сохраняется. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте норильской мэрии.

«Управление ГО и ЧС города Норильска информирует: в связи с угрозой схода снежных лавин ограничить передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах», — говорится в сообщении.

Городские власти также призвали быть внимательными в связи с появлением опасных диких животных на окраинах жилой зоны района Кайеркан.

Как сообщало ИА Newstes , лавина в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» в Красноярском крае сошла вечером 8 января. Снежная масса накрыла шесть гостевых домиков, которые не принадлежали комплексу и сдавались внаем.

В одном из них находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что два человека выбрались из-под снега самостоятельно, однако получили различные травмы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Восточная медицина: точка фэн-фу для омоложения организма и активации энергии
Восточная медицина: точка фэн-фу для омоложения организма и активации
"Уже "жанилась" на Мальдивах": Собчак высмеяла свадьбу Бузовой и Давы
"Уже "жанилась" на Мальдивах": Собчак высмеяла свадьбу Бузовой и Давы
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах «Спутника V»
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах «Спутника V»
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева
Диетолог назвал опасные продукты при COVID-19
Диетолог назвал опасные продукты при COVID-19
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 января 2021 года
В Киргизии пройдут выборы президента
В Киргизии пройдут выборы президента
Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год
Правительство России установило величину прожиточного минимума
Лунный день сегодня 10 января 2021 года
Лунный день сегодня 10 января 2021 года
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием США
Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием

Топ на сегодня

Алек Эпштейн: Для Израиля важно сохранить всё, что достигнуто при Трампе
Алек Эпштейн: Для Израиля важно сохранить всё, что достигнуто при
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Ксении Соловьевой
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Ксении Соловьевой
СМИ: американцы не хотят, чтобы Трамп был президентом
СМИ: американцы не хотят, чтобы Трамп был президентом
На месте схода лавины в Норильске обнаружена погибшая
На месте схода лавины в Норильске обнаружена погибшая
Приметы на Крещение: что можно и нельзя делать 19 января 2021 года
Приметы на Крещение: что можно и нельзя делать 19 января 2021 года

Еще по теме

На месте схода лавины в Норильске обнаружена погибшая
В Норильске предположительно погибли люди при сходе лавины
МЧС России объявило об окончании поисковой операции на месте схода лавины
Спасатели нашли тело пропавшего в Приэльбрусье парапланериста из Подмосковья