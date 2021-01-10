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Стала известна цена российского газа для Белоруссии

Стала известна цена российского газа для Белоруссии

Российский газ для Белоруссии в 2021 году будет стоить дороже, чем годом ранее. Об этом в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«$ 128,5 (за тысячу кубометров. —ИА Newstes). Но я округляю, $ 130», — сказал он, говоря об условиях сделки по газу.

При этом он подчеркнул, что цена на российский газ для Белоруссии «в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой». Вместе с тем белорусский лидер отметил, что не намерен инициировать обсуждение этого вопроса с президентом России.

Напомним, стоимость российского газа для Белоруссии в 2020 году была установлена на уровне $ 127 за тысячу кубометров. В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году. При этом цена указана не была. Позже в Минэнерго Белоруссии уточнили, что она будет практически на уровне 2020 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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