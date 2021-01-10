Старый Новый год — 2021: отмечаем в ночь с 13 на 14 января

Вадим Карасев

Старый Новый год — праздник, который отмечается во множестве стран. Большинство семей празднует его в ночь с 13 на 14 января или днем 14 числа. С этим днем связано много традиций.

Хоть это и «старый» Новый год, это не отменяет того, что в этот день можно и нужно загадывать желания. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали, как загадывать желание на Старый Новый год. Не упустите эту возможность.

История праздника

Это неофициальный праздник, которого нет в календаре. Причина его возникновения предельно проста — переход от юлианского к григорианскому календарю. Из-за разницы исчисления между ними первый день старого календаря стал 14 января.

Данный праздник — это дань памяти старому календарю, который был принят в нашей стране до начала 20 века. Обычай отмечать Старый Новый год сохранился не только в России, но и в других странах постсоветского пространства.

14 января отмечается день святого Василия, а также праздник Обрезания Господня. Таким образом, это очень важный день для всех православных верующих.

Традиции Старого Нового года

В 2021 году традиции празднования останутся неизменными. В этот день люди снова будут дарить друг другу подарки. Большой радостью это является для детей, которым также принято готовить сюрпризы.

Верующие люди стараются 14 января посещать церковь. Это будет четверг, поэтому многие из-за рабочего дня будут вынуждены читать молитвы дома.

Многие люди следуют древнерусским традициям — варят каши в этот день. 14 января или ночью с 13 на 14 число все садятся за стол, вкусно едят, общаются.

В этот день люди раньше ходили по домам и угощали друг друга свининой, но в современной мире все просто посещают дома родственников и друзей, общаются и обмениваются блюдами.

Есть и сравнительно новая традиция — лепить вареники с сюрпризом. Это очень увлекательный процесс, который сближает семью и приносит радость всем без исключения.

Приметы на Старый Новый год

Нужно красиво одеваться. Согласно приметам, если человек 14 января носит любимую и самую красивую одежду, весь год он будет выглядеть хорошо.

Если в этот праздник вы будете веселиться и наслаждаться жизнью, то весь этот год пройдет успешно. По этой причине многие люди с вечера 13 января стараются абстрагироваться от негативных мыслей.

Если вечером 13 января 2021 года будет метель, значит, лето будет очень приятным, а урожай — обильным.

В этот день нельзя давать в долг и брать деньги взаймы. Не стоит оформлять кредиты, брать ипотеку. Если сделать это, можно отпугнуть финансовую удачу.