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"Уже "жанилась" на Мальдивах": Собчак высмеяла свадьбу Бузовой и Давы

"Уже "жанилась" на Мальдивах": Собчак высмеяла свадьбу Бузовой и Давы

34-летняя Ольга Бузова накануне сыграла на Мальдивах свадьбу с Давидом Манукяном. Однако старая знакомая певицы Ксения Собчак высмеяла торжество.

В Сети появились кадры, на которых Ольга Бузова в платье невесты стоит у алтаря с Давидом Манукяном, при этом рядом с ними на пляже нет каких-либо гостей — только сотрудники отеля, в котором отдыхают звезды. 

На "молодоженах" можно заметить ожерелья из живых цветов — подобные украшения являются традицией мальдивских свадеб. Бузова и Манукян принесли друг другу на берегу океана клятвы верности под марш Мендельсона.

Ведущая "Дома-2" похвасталась перед поклонниками роскошным кольцом на безымянном пальце. Поклонники звездной пары принялись поздравлять своих кумиров с радостным событием. Однако Ксения Собчак не упустила случая поехидничать.

"Помнится, Оля сама на Мальдивах уже как-то "жанилась", — написала супруга Константина Богомолова в своем телеграм-канале "Кровавая барыня", имея в виду отношения Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Так Ксения Собчак отреагировала на пост о том, что российские звезды часто выходят на Мальдивах замуж "ради хайпа". 

Стоит отметить, свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы в России. По данным "Комсомольской правды", стоимость такой романтической церемонии может составлять около 52 тысяч рублей.

После торжественной церемонии Бузова и Манукян отправились в специальный шатер для новобрачных. Кроме того, для звездой пары накрыли праздничный стол вместе с тортом.

Судя по всему, влюбленные устроили торжество в честь важной даты — а именно 17 месяцев отношений.

"Мы никогда не узнаем, что будет завтра. Поэтому, как говорит Ольга Игоревна, живите здесь и сейчас. Кайфуйте. Жизнь одна", — написала Бузова.

Как писал NEWSTES, ранее мокрую и полуголую Самбурскую засняли на Мальдивах обнимающейся с секс-куклой.

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По материалам: uposters.ru

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