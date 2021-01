В Карабах вернулись более 48 тысяч беженцев: события ночи 10 января

Лидия Мартынова

Более 48,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили 182 человека, сообщает Минобороны РФ. «Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 182 беженца. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 241 беженец», — говорится в сообщении.

В России 10 января вступил в силу штраф для автомобилистов, который будет взиматься в случае неоплаты проезда по платным дорогам. За неоплату проезда по таким дорогам на легковом автомобиле будет взиматься штраф в размере 1500 рублей, а на грузовом транспорте и автобусе — в размере 5000 рублей. Нововведения также будут распространяться на платные дороги, оснащенные системой free-flow, которая позволяет проезжать участки платных дорог, минуя пункты оплаты со шлагбаумами. На сегодняшний день такая система применяется только на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье.

Количество скончавшихся от Covid-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся — более трех миллионов, сообщает Минздрав Соединенного Королевства. Эти показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии. Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Британии зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 035 заболевших.

Корреспондент московского бюро американской газеты The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» Материал, в котором автор рассказывает о том, как ему был введена первая доза препарата, опубликован в субботу в печатной версии издания. По признанию самого автора, изначально он скептически относился к российской вакцине. Его сомнения основывались в первую очередь на сроках регистрации препарата, о которой было объявлено «даже до начала поздних стадий испытаний». Однако впоследствии, как отмечает корреспондент The New York Times, он убедился в безопасности вакцины, которая по завершении испытаний продемонстрировала «хорошие результаты» и высокую эффективность. Такие показатели Крамер назвал «настоящим достижением российских ученых».

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, Россия с этим препаратом входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ. Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90 процентов. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания.

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к конституции, позволяющей ему и большинству членов кабинета отстранить президента от власти, сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкий к вице-президенту источник. Пенс, как утверждает собеседник телеканала, сохранил этот вариант на случай, если американский лидер Дональд Трамп станет «более нестабильным». По словам источника, на этой неделе стало ясно, что этот вариант возможен.

Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что штурм Капитолия, вероятно, вызовет новую вспышку коронавируса по всей стране."Я думаю, следует ожидать, что это приведет к ещё одному всплеску. У вас по всему Капитолию ходили по большей части не надевшие маски люди, не соблюдавшие дистанцию», — приводит слова Редфилда издание Sacramento Bee. «Затем эти люди на машинах, поездах и самолетах отправляются домой по всей стране. Так что я действительно думаю, что это событие, которое, вероятно, приведет к значительному распространению коронавируса», — отметил он.